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德州孤星行動2年送出3萬無證客 首傳3歲童中途死亡

編譯廖振堯／綜合12日電
一輛滿載無證移民的大巴士剛從德州駛抵紐約市。共和黨籍德州州長艾伯特將大批非法入境的移民送往民主黨執政的州，目前已運送超過3萬人。(Getty Images)
一輛滿載無證移民的大巴士剛從德州駛抵紐約市。共和黨籍德州州長艾伯特將大批非法入境的移民送往民主黨執政的州，目前已運送超過3萬人。(Getty Images)

德州面臨不斷湧入的大批無證移民，州長艾伯特(Greg Abbott)在兩年前啟動「孤星行動」(Operation Lone Star)，包括部署州警、國民兵、設置路障、移送無證客等措施，並強力批評聯邦政府對非法移民的歡迎政策。艾伯特的不滿由來已久，最近他發洩怨氣的方式便是將移民們送往民主黨執政的州，目前已運送超過3萬人。

但艾伯特的措施漸趨強硬，已引起反彈。美聯社報導，一名三歲兒童在被移送芝加哥的途中死亡，是德州開始運送移民後首次宣布死亡事件。德州急難管理機構11日聲明證實此事，但未說明死因。死者從布朗斯維爾(Brownsville)出發，身體一出現問題，巴士就靠邊並打911尋求急救，雖然接受治療，但依然於10日在伊利諾州南部的馬里昂郡(Marion County)醫院宣告不治。

華盛頓時報(Washington Times)報導，艾伯特11日在社媒平台「Ｘ」(原推特)發文稱將繼續用巴士將移民送往庇護城市，直到「拜登做好他的工作並確保邊境安全。」艾伯特說，他的目標是至少讓庇護城市一同體會德州在拜登政策之下所遭受的痛苦。他補充，「孤星行動」已逮捕超過40萬名非法移民、超過3萬2700名刑事犯，合計2萬9900項重罪指控。報告稱，德州執法部門還查獲巨量芬太尼，相當於超過4億2200萬劑致命劑量。

艾伯特的策略始於2022年4月在國會大廈放下首批移民，此後已有超過1萬700名無證客被送往華府。目前則以紐約市為首要目的地，已有1萬1500名無證客送抵，另有4900人被送到芝加哥、2100人到費城、520人到丹佛、290人到洛杉磯。

然而這3萬人只是過去一年半內德州逮捕的數十萬無證客中一小部分，但即使如此也已引發強烈抗議，連民主黨官員也指責白宮無所作為。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)便說他的城市無法再容納更多移民，懇求拜登宣布進入緊急狀態，並稱當前局勢是個「危機」，這是拜登政府一直試圖避免使用的詞。

非法移民 德州 拜登

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