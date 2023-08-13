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政府出資12億 德州、路州建「捕捉二氧化碳」示範場

記者張聲肇／綜合報導
能源部宣布將出資12億元，在德州和路易斯安納州各興建一座類似圖中的「直接擷取二氧化碳科技」示範廠，落實拜登總統對抗氣候變遷的政策。(路透)
能源部宣布將出資12億元，在德州和路易斯安納州各興建一座類似圖中的「直接擷取二氧化碳科技」示範廠，落實拜登總統對抗氣候變遷的政策。(路透)

能源部宣布，為鼓勵「直接擷取二氧化碳科技」的發展， 政府將出資12億元，在德州和路易斯安納州各建一座商業規模的示範廠，落實拜登總統對抗氣候變遷的政策。

科學家認為直接從大氣層擷取二氧化碳的科技很有前途，但也有人恐怕政府的大手筆淪為浪費公帑。

能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)說，展現「直接捕捉氣體」技術的示範場，一個由西方石油公司負責，在德州克雷伯格郡建造；另一個由非營利研究機後巴特爾(Battelle)在路州海岸卡爾卡修郡(Calcasieu Parish)建造、營運。兩場各獲得6億元經費。

格蘭霍姆10日告訴媒體，這兩個很有潛力的下一代科技示範場，會讓美國多一項對付氣候變遷的武器，其中名為「直接擷取氣體」的技術，實質上就是巨大的吸塵器，從天空把累積了好幾十年的碳汙染吸走。

2021年兩黨通過的基礎建設預算，包括35億元贊助四座商業規模的捕碳廠，11日宣布的是頭兩座。

石油和天然氣業者也幫忙遊說國會通過此法，因為它們有辦法減碳的話，消費者就更願意繼續使用化石燃料，業者也才能繼續經營下去。

前副總統高爾對化石業者的算盤深惡痛絕，進而批評拜登政府鼓勵化石燃料業者放心繼續汙染環境，實屬「為德不卒」。

高爾說，示範場所採用的技術，需耗費大量能源，成本出奇高昂，不如從源頭根絕碳排放，不要等到碳排放成為事實後再去收拾。化石業者說，捕碳的成本將逐漸下跌，技術將日益精進。

目前全球約有30座捕碳廠，能源部說，美國這兩座完成後，規模將是數一數二，可創造4800個就業崗位，每年可減少大氣層中的二氧化碳200多萬噸，相當於道路上少了50萬輛汽油引擎汽車。

白宮基礎建設協調官朗德瑞歐(Mitch Landrieu)說，這是「除碳工程」史上最大規模的投資。

能源部 拜登 石油

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