消費者誤陷騙局去年失財88億 投資詐騙失血最嚴重

聯邦貿易委員會報告顯示，2022年消費者報案的受騙損失總計88億元，比2021年增加三成。(美聯社)

科技進步，騙局愈來愈「高明」；確保身家財產和個資安全，已是當務之急。聯邦貿易委員會(FTC)最新數據顯示，2022年消費者報案的受騙損失總計88億元，比2021年增加三成；失血最嚴重的是包括加密貨幣騙局在內的投資詐騙 ，損失逾38億元，是2021年的兩倍。

儘管20至29歲的年輕人受騙報案者比70至79歲的老年人多，但老年人受騙財務損失更大。許多騙子看準退休人士有儲蓄、養老金、人壽保險單等資產，騙起來毫不手軟。隨著數位經濟興趣，騙子透過社群媒體 、簡訊、電話、電郵行騙，線上支付平台、應用程序和網路購物，更擴大了騙局範疇。

樂齡會(AARP)詐欺觀察網路(Fraud Watch Network)主管斯托克斯(Kathy Stokes)表示，騙子首先會設法讓你進入情緒高張狀態，混淆你的思緒，只要你陷入恐懼、驚慌或興奮等緊迫感，防禦心就會下降。

與數位支付網絡Zelle合作解決詐欺問題的金融治療師阿克萊曼(Amanda Clayman)建議，「遇到緊急情況，多停頓三秒。」「若有人想要我們迅速採取行動，通常就是危險信號，表示我們反而應該慢下來、想清楚。」

專家強調，為確保個人財產和資料安全，應先了解常見騙局有哪些？了解騙局典型手法，絕對有助防範。

—自動錄音電話或簡訊，常針對弱勢群體，如老年人、身障人士和負債者。若遇到自動錄音電話、簡訊或假冒權威人士要求你付款、電匯、買東西、告知你的「帳號已被鎖定」、「包裹遞送延後」或要你點擊任何可疑內容，這時應立刻掛斷電話。若仍有擔心，可造訪相關公司或機構官網或撥打官方電話確認。

—愛情騙局；常針對孤單的人下手，騙局可能持續較長時間，甚至數年。

—投資詐騙；任何透過社群媒體或網路廣告號稱快速致富的計畫，都構成投資詐騙要件。