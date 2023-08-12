校車改路線癱瘓 肯塔基公校停課

肯塔基州最大的公立學校系統才剛開學，就因為交通系統維修導致一些學童當天在校車上待到晚上10點才被送回家，不得不宣布第二天和第三天停課。(美聯社)

肯塔基州 最大的公立學校 系統才剛開學，就因為交通系統維修導致一些學童當天在校車上待到晚上10時才被送回家，不得不宣布第二天和第三天停課。

傑佛遜郡公立學校校長馬蒂．波利奧(Marty Pollio)在社群媒體上發布一段影片中，稱這是一場「交通災難」，並向該學區 9萬6000名學生及家長、校車司機和學校工作人員，在10日當天得在校車上或陪學童在校車上等待數小時而道歉。

波利奧表示，這次的停課決定，是他職業生涯中最困難卻必要的；他說，學區官員會在14日前，重新審查路線並讓司機進行練習；根據學區官網，該學區包括路易維爾(Louisville)，共有6萬5000人搭乘校車上下學。

根據「信使日報」(Courier-Journal)報導，學區為了緩解校車司機短缺問題，大幅修改今年校車路線和開學時間，是導致這場災難的主因；該學區為此斥資19萬9000元，聘請AlphaRoute工程公司制定了削減公交線路和站點數量的計畫。

波利奧在推動改變時指出，由於司機短缺，該地區根本無法負荷目前的路線，即使增加工資和減少路線，學區司機仍不足，學生仍然天天遲到和晚放學。

該學區於7月24日針對新校車路線，對外開放網路評論，並收到數千份家長投訴，擔憂孩子需要走太遠的路，才能趕上校車，或是校車站離繁忙十字路口太近，不安全；學區發言人馬克．赫伯特(Mark Hebert)上周告訴「信使日報」，他們正在持續檢視家長的改動請求。

家長高米茲(Latasha Gomis)告訴該媒體，她兩個孩子的小學校車要在6時來接他們上課，但校車站距離他們家半英里遠，且沒有人行道；高米茲為此致電學區交通部門，但卻被告知無法變動；根據肯塔基州法律，小學生校車站，離家最遠不得超過半哩，初中和高中則可到一哩遠。