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維州電動車禍 疑使用部份自駕

編譯周芳苑／綜合11日電
針對全國公路交通安全管理署已就7月中旬發生在維吉尼亞州、涉及特斯拉電動車的死亡車禍是否使用部份自動駕駛系統展開調查。(路透)
針對全國公路交通安全管理署已就7月中旬發生在維吉尼亞州、涉及特斯拉電動車的死亡車禍是否使用部份自動駕駛系統展開調查。(路透)

維吉尼亞州7月中旬發生一起涉及特斯拉(Tesla)電動車死亡車禍，疑似使用部份自動駕駛系統(Autopilot)；全國公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)已派遣特別小組調查。

NHTSA在相關文件中提到，當天該特斯拉汽車衝入一輛重型卡車下方，但未進一步說明細節。

包括這起死亡事故，自2016年6月以來已有35件特斯拉汽車事故遭到NHTSA調查；該單位懷疑，所有事故發生時，車輛都在使用特斯拉Autopilot的部分自動駕駛系統，這些事故至少導致17人死亡。

不過，維州福基爾郡警長辦公室(Fauquier County Sheriff's office)一位發言人透過聲明表示，7 月19日當天一輛特斯拉電動車衝進一輛拖拉機拖車側面下方，導致特斯拉駕駛死亡；警長辦公室稱，卡車司機被指控魯莽駕駛。不過，聲明未說明這輛特斯拉當時是否開啟自駕系統。

NHTSA已針對一連串疑似使用自駕等半自動駕駛系統的特斯拉事故展開調查，特斯拉在官網上強調，使用半自動駕駛系統時駕駛隨時必須準備在必要時介入干預。

NHTSA尚未公布事故調查小組的調查結果；至少二起調查中的事故都是特斯拉車輛鑽入橫跨面前的拖車下方。

除了動員特別調查小組，NHTSA過去三年已經針對特斯拉安全問題至少展開六次正式調查。

調查人員的調查重點包括特斯拉會在啟動Autopilot系統時或緊急煞車時無緣無故撞上停靠著的車輛，此外還有懸吊系統故障、方向盤可能脫落、轉向故障以及前排安全帶未能正確扣緊等問題。

特斯拉 電動車 自駕

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