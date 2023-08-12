法官醉後槍殺妻子 被控謀殺重罪

檢方從佛格森家中查出47件武器，包括步槍、霰彈槍和手槍及2萬6000多發子彈。(美聯社)

72歲加州橙縣 高等法院法官弗格森(Jeffrey Ferguson)3日酒醉後於家中開槍殺死妻子，檢方11日控以謀殺、非法使用個人槍械加重罪刑和使用槍械致人於死加重罪刑等三項重罪，最高將面臨40年至無期徒刑。法庭文件顯示，在案發幾分鐘後，弗格森曾發簡訊告知法庭書記員和法警：「我失控了，我剛開槍打死妻子。明天我不會來(上班)。我會被拘留。我很抱歉。」

弗格森在案發三天後以100萬元交保。但檢方11日表示，當局在他安那罕山莊(Anaheim Hills)家中發現47件武器，包括步槍、霰彈槍和手槍及2萬6000多發子彈；武器皆為合法擁有，但登記在他名下的一把步槍下落不明。檢方要求法庭增加額外保釋條件，包括將護照交給法庭、佩戴腳踝監視器、不得攜帶酒精或槍枝、撤銷攜帶隱藏武器許可等，以保護公共安全並確保他不會逃跑。

橙縣地方檢察官辦公室法庭文件稱，3日弗格森和65歲妻子雪柔·弗格森(Sheryl Ferguson)在餐廳發生爭吵，回家後仍繼續爭執。雪柔問道，「你為什麼不用真槍指著我？」 弗格森於是從腳踝皮套拔出手槍，朝她胸部開了一槍。

他們已成年的兒子撥打911報案，說父親喝太多，開槍射殺了他母親。弗格森當晚也撥打了 911，含糊報案。警察當晚8時到達時，聞到弗格森身上有酒味，弗格森告訴警方：「天哪，我不敢相信我這麼做了。」這起震驚南加 州法律界的法官殺妻案，訂於9月1日開審。

弗格森自2015年起擔任法官，負責審理橙縣富勒頓市刑事案件。他在橙縣地方檢察官辦公室開始司法職涯，迄今40年，因處理毒品案件獲得各種獎項。2012年至2014年曾任北橙縣律師協會主席。