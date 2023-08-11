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維珍銀河載首批3名遊客 無重力狀態下體驗「太空」之旅

記者張聲肇／綜合報導
維珍銀河太空旅遊公司的第一批太空旅客，企業家夏哈夫(左、中)母女和1972年慕尼黑奧運選手古德溫(右)。(美聯社)
維珍銀河太空旅遊公司的第一批太空旅客，企業家夏哈夫(左、中)母女和1972年慕尼黑奧運選手古德溫(右)。(美聯社)

維珍銀河太空旅遊(Virgin Galactic)公司10日首度載客遊太空，企業家夏哈夫(Keisha Schahaff)母女和1972年慕尼黑奧運選手古德溫(Jon Goodwin)早上8時30分從新墨西哥州太空飛行中心翩然升空。

維珍銀河太空旅遊的「團結號」太空飛機由母機「夏娃」號攜帶起飛，爬升到4萬呎高空後...
維珍銀河太空旅遊的「團結號」太空飛機由母機「夏娃」號攜帶起飛，爬升到4萬呎高空後脫離母機，靠火箭引擎直衝雲霄約一分鐘，以超音速飛抵離地球表面50哩外太空邊緣。(美聯社)

三人搭乘的「團結號」太空飛機由母機「夏娃」號攜帶起飛，飛到4萬呎高空後，太空飛機在指定高度脫離母機，靠火箭引擎直衝雲霄約一分鐘。

團結號以超音速飛抵離地球表面50哩，也就是美國政府認定的外太空邊緣，在無重力狀態下翱翔幾分鐘後，便如自由落體般往地球方向下墜，當地時間9時30分降落到起飛的機場，完成一小時的「體驗太空」之旅。古德溫成為史上第二位上過太空的帕金森症患者。

夏哈夫母女因參加「為人類上太空」(Space for Humanity)組織籌募170萬元的抽籤，幸運「中獎」而獲得兩個座位。夏哈夫說，她兩歲時，就仰望星空，想像怎樣才能到太空一遊。再想到自己是來自加勒比海地區的人，這怎麼可能？沒想到，今天居然夢想成真。

她18歲的女兒梅亞斯(Anastatia Mayers)是蘇格蘭亞伯丁大學二年級學生，主修哲學與物理。她是史上第二年輕的上過太空紀錄保持人。

當年的奧運獨木舟選手古德溫10幾年前就訂購了維珍銀河太空之旅的「機票」，2014年確診罹患帕金森症，也阻擋不了他要上太空的決心。

他說，疾病纏身也阻擋不了這趟夢幻之旅，希望可藉此鼓舞世人，任何重大的橫逆或挑戰，也無法阻止我們追夢。

鼓吹身障人士也可上太空的人說，無重力環境對身障者反而更容易行動。歐洲太空中心為了證明此一論點，特地延攬19歲時因車禍斷腿的殘障奧運短跑選手麥克佛爾(John McFall)，作為太空船與太空站內，身障人行動能力的研究對象。

維珍銀河已賣出800張太空遨遊票，其中600張票價各為25萬元，另外200席售價45萬元。2026年前，將繼續出動團結號和夏娃號載客，未來將改用Delta太空飛艇。

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