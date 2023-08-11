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每小時100顆劃過天際 英仙座流星雨 周末達高峰 黎明前觀賞最佳

記者張聲肇／綜合報導
太空總署指出，2023年英仙座流星雨將在本周末(12日)達到高峰，在沒有滿月遮蔽視線的情況下，每小時肉眼可看到約50至100顆流星劃過天際。(NASA官網)
太空總署指出，2023年英仙座流星雨將在本周末(12日)達到高峰，在沒有滿月遮蔽視線的情況下，每小時肉眼可看到約50至100顆流星劃過天際。(NASA官網)

太空總署(NASA)所謂的「年度最佳流星雨秀」，本周末即將上演。2023年英仙座流星雨已經從7月14開始，預計9月1日結束，本周末(12日)在沒有滿月遮蔽視線的情況下達到高峰，每小時肉眼可看到約50至100顆流星劃過天際。

太空總署說，今年的英仙座流星雨，還可能出現比一般流星雨更明亮多彩、也更長久的火球爆炸景象。

英仙座流星雨由斯威夫特(Lewis Swift)和塔特爾(Horace Tuttle)兩位天文學家於1862年發現的109P彗星軌道碎片釋出的粒子所構成；這顆又被稱為斯威夫特-塔特爾的彗星每133年繞行太陽一圈，上一次穿過太陽系是在1992年。

NASA說，地球穿過斯威夫特-塔特爾彗星尾巴最灰塵瀰漫的碎片雲的時候，就是流星雨的高峰時刻。美國氣象學會說，這個流星雨的光源靠近英仙座，因此取名英仙座流星雨。

根據NASA，北半球黎明前是觀賞英仙座流星雨的最佳時刻。它建議追星族找個空曠並遠離光害的地方，欣賞這場天文秀。最好躺下，讓眼睛適應夜空，不要開手機，不必特別注意哪個方向，流星舉目可見，不像去年高峰時刻恰逢滿月。

NASA流星體環境處長庫克(Bill Cooke)說，高峰夜的黎明前，在美國的民眾每小時看到40顆流星是很合理的，即不到兩分鐘就可看到一顆，「不過，這是假設在鄉村，遠離都市和郊區的地方。」即使較為明亮的夜空中，每小時仍可看到10顆。

8月的天文秀將以「超級月亮」現身收場，30日晚上這顆比一般滿月更大更亮的罕見「藍月」，是本月第二次滿月。「藍月」是指同一個月內的第二次滿月，不是月亮真的變成藍色。

天文迷平均每三年才得一見藍月，因此有once in a blue moon這句成語，這次藍月過後，下一次要2026年5月才會再見。

NASA 太空 庫克

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