大法官湯瑪斯 屢受奢華招待饋贈 時間長達30年

ProPublica非營利新聞調查組織報導，大法官湯瑪斯(圖)長達30年接受富人朋友奢華招待與饋贈，情形超乎外界所知。(路透)

根據ProPublica非營利新聞調查組織10日刊登的最新報導，保守派大法官 湯瑪斯(Clarence Thomas)長達30年接受富人朋友奢華招待與饋贈，情形超乎外界所知；湯瑪斯曾受邀多次搭乘私人專機，獲得體育賽事高層樓貴賓室「天空包廂」(skybox)門票，下榻高級度假村，並受邀到佛羅里達州高檔私人高爾夫俱樂部打球。

ProPublica調查採訪檢視湯瑪斯進入最高法院之後，30年來的朋友圈與社交活動，其中某些花費昂貴的旅遊與饋贈，並沒有出現在湯瑪斯的財務申報紀錄裡。採訪過程中訪問100多人，包括曾在湯瑪斯旅遊途中服務的工作人員，同時比對來自司法部法警局(U.S. Marshals Service)資料、稅務紀錄以及私人照片。

今年稍早，ProPublica披露湯瑪斯接受共和黨 大金主克羅(Harlan Crow)招待參加豪華旅遊，克羅還為湯瑪斯姪子就讀私立學校繳學費。湯瑪斯4月間發表聲明說，與克羅認識超過25年，「身為朋友，我們參加過幾次他們的家庭旅遊」。

在10日報導中，ProPublica發現克羅與另外三名共和黨重量級金主對湯瑪斯送禮均有固定模式。報導中點名的共和黨金主包括曾被視為「股神」巴菲特(Warren Buffett)波克夏 公司(Berkshire Hathaway)接班人的索科爾(David Sokol)、已經過世的百視達(Blockbuster)創辦人休伊曾加(H. Wayne Huizenga)、石油公司老闆諾維里(Paul "Tony" Novelly)。

湯瑪斯、諾維里以及休伊曾加的兒子都未回應ProPublica採訪要求，索科爾則發表聲明承認曾經款待湯瑪斯，但強調「我們從來沒有討論審理中的法院案件」。索科爾在聲明中說，與湯瑪斯討論話題都與協助年輕人有關，或談運動、家庭等。

報導指出，湯瑪斯身為最高法院大法官所遵循的道德操守，標準似乎與下級聯邦法院法官、其他政府官員截然不同。前任加州北區聯邦法院法官佛蓋爾(Jeremy Fogel)說，湯瑪斯沒有申報的饋贈項目之龐大，規模前所未見。

佛蓋爾說：「在我的職業生涯裡，從未看過任何人收受如此龐大的饋贈。」