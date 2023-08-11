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鴉片止痛藥「奧施康定」和解案 最高法院暫時擋下

記者顏伶如／綜合報導

鴉片止痛藥「奧施康定」(OxyContin)導致成癮問題氾濫，製造藥商普度製藥(Purdue Pharma)挨告之後去年與州政府、地方政府達成和解，擁有藥廠的薩克勒(Sackler)家族因此躲過民事官司；拜登政府上訴後，最高法院同意政府請求，10日暫時擋下和解案。

最高法院將在今年底之前，聽取有關和解案的口頭辯論，然後決定和解案是否可以繼續進行。

普度製藥遭控積極推銷「奧施康定」，引發鴉片藥物成癮的全美危機；普度製藥透過和解協議，破產後可轉型為一家新企業，營利將用來對抗鴉片藥物成癮問題，薩克勒家族將投注60億元經費。

不過，和解協議給予以薩克勒家族成員免責保護，得以躲過民事官司。

美國破產信託人(U.S. Bankruptcy Trustee)由司法部代表出面，反對薩克勒家族成員得以逃過民事訴訟責任。

大法官指示協議兩造針對破產法規定進一步討論，確認是否所有鴉片藥物受害者都無法提出民事訴訟。

普度製藥破產重整計畫先前已獲美國聯邦第二巡迴上訴法院核准；普度辯護律師團及參與協議的其他代表都呼籲高院不要介入和解案。

普度製藥10日發表聲明說，對於破產重整計畫的合法性深具信心；「奧施康定」受害者委託律師奈格爾(Ed Neiger)說，有機會從和解案獲得補償的受害者，如今要等更久。

破產 拜登 司法部

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