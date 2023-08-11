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機師溝通出錯 聯航班機急降1400呎 去年險墜太平洋

編譯潘勛／綜合10日電
去年12月一架聯合航空班機上由於正、副機師溝通出錯，造成波音777客機在太平洋上空急降超過1400呎，直到距離海面748呎才及時修正。圖為聯合航空同型客機。(美聯社)
去年12月一架聯合航空班機上由於正、副機師溝通出錯，造成波音777客機在太平洋上空急降超過1400呎，直到距離海面748呎才及時修正。圖為聯合航空同型客機。(美聯社)

國家運輸安全委員會(NTSB)10日指出，去年12月一架聯合航空班機上由於正、副機師溝通出錯，造成波音777客機由夏威夷茂宜島起飛不久後，在太平洋上空急降超過1400呎，到距離海平面748呎才及時修正，幸好未釀成大禍。

NTSB最終版報告指出，機上正、副機師出錯，未能管理好飛行路徑、航速及方向。

NTSB表示，去年12月18日聯航1722航班由茂宜島卡互陸伊機場(Kahului Airport)大雨中正常起飛，爬升到2200呎，機長要求副機師調整襟翼，但副機師把「5」聽成「15」，接下來這架波音777客機就往太平洋劇降了1400呎。

兩機師都向調查員表示，聽到機上地面迫近警告系統播出「拉起來、拉起來」的示警音。

報告指出，兩機師終於挽救事態，恢復客機爬升，一直飛到舊金山，未再發生事故。當天機上未有人受傷。

聯合航空發言人弗利德(Joshua Freed)表示，兩機師經加強訓練後，目前仍為該公司駕駛班機；「機組人員及乘客的安全是最重要的事，因此本公司由那趟航班中汲取教訓，照會所有受訓的航聯機師。本公司機師自動報告這起事件，聯航完全配合這次獨立調查」，改善整個航空業的安全。

聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration)今年稍早表示，兩名聯航機師按照自願呈報規定，報告這起事件，該局審核之後，已採取「適當行動」。

這起事件沒引起多少注意；飛航刊物「航空氣流」(The Air Current)刊載出對該班機搜集的數據分析，才使新聞曝光。

NTSB則直到兩個月後才得悉這起事件，而當時班機上俗稱黑盒子的兩個紀錄器資訊已經被覆寫。

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