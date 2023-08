君子動口不動手 改跟查克柏格辯論 馬斯克認為是好主意

馬斯克 日前表示,在和查克柏格 敲定對戰日之前,他要先做頸部和上背檢查,甚至可能得動手術。無論他是怯戰還是真的身體不適,如今有人提出的新點子,都讓他有台階可以下。

TED總監安德森(Chris Anderson)8日在社群平台X上提議,這兩位億萬富豪可以「在鐵籠中比賽辯論」,而不是真的動手,「這裡有個更棒的想法,在鐵籠辯論『如何打造美好的未來』」。

Zuck v Musk.

Here’s a better idea: a cage match DEBATE

"How to Build an Amazing Future"

No holds barred. Except actual holds.

Moderator(s): @tferriss, @joerogan, @megynkelly, @amolrajan, @lexfridman, @kwelkernbc, @karaswisher, @johndonvan + me??!

Livestream on X and Instagram.… pic.twitter.com/juCky2yptJ