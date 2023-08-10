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她天生「無子宮」 移植+試管一圓生子夢

記者胡玉立／綜合報導
天生沒有子宮的瑪洛麗(左)，經由子宮移植和試管受精，成功生下一名男嬰。右為她的先生尼克。(伯明翰阿拉巴馬大學UAB截頻)
天生沒有子宮的瑪洛麗(左)，經由子宮移植和試管受精，成功生下一名男嬰。右為她的先生尼克。(伯明翰阿拉巴馬大學UAB截頻)

伯明翰阿拉巴馬大學(UAB)7月底宣布，第一個並非臨床試驗、經由子宮移植和試管受精的嬰兒，已在5月下旬誕生了；UAB表示，嬰兒的母親瑪洛麗(Mallory)按計畫以剖腹產生下一名男嬰，母子均安。

國立衛生研究院指稱，瑪洛麗20多年前被診斷出患有邁耶-羅基坦斯基-庫斯特-豪瑟綜合症(Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome)，這種罕見疾病的特徵是沒有子宮，或子宮和陰道發育不良。

瑪洛麗表示，她本來已接受自己「沒有子宮生不出小孩」的事實，但「總是感覺少了些什麼」；後來，她加入UAB子宮移植計畫，和丈夫尼克(Nick)搬到伯明翰一年多，然後透過非營利組織「傳承希望」(Legacy of Hope)得到一位已故捐贈者捐出的子宮。

瑪洛麗接受子宮移植後，在這趟高風險懷孕和分娩過程前，另外還花了將近18個月進行試管受精。

瑪洛麗的兒子是阿拉巴馬大學子宮移植計畫和該校綜合移植研究所出生的第一個嬰兒；全美目前共有四個子宮移植計畫。

UAB醫學資深副總裁阿加瓦(Anupam Agarwal)聲明表示，「這個計畫的目標和夢想，是讓那些因為各種健康原因無法懷孕和分娩的女性能夠按常規生產。我們擁有專業知識和多學科團隊來幫助她們實現這個目標。到目前為止，我們與瑪洛麗和其他接受移植者在懷孕方面的合作非常出色。」

在歡喜迎接兒子誕生之後，瑪洛麗和尼克現在是兩個孩子的父母；他們還有一個女兒，之前是經由瑪洛麗的妹妹擔任代理孕母生下的。

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