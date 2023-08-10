2年前罹乳腺癌 德桑提斯妻子：抗癌瞞著3幼兒

佛羅里達州第一夫人凱西·德桑提斯(右)2021年被診斷出罹患乳腺癌，但她至今沒有告訴三名年幼子女。圖為德桑提斯夫婦7月4日帶著七歲的大女兒麥迪遜在新罕布夏州參加國慶遊行。(路透)

佛羅里達州州長德桑提斯 妻子凱西·德桑提斯 (Casey DeSantis)2021年被診斷出罹患乳腺癌，但她至今沒有告訴三名年幼子女她的病況以及接受治療的經歷。

德桑提斯夫婦2010年結婚，育有三名子女：麥迪遜(Madison)、梅森(Mason)和瑪米(Mamie)。2021年凱西確診罹癌時，三個孩子只有四歲、三歲和一歲大。

她在接受國家廣播公司(NBC)專訪時，講述了自己的抗癌經歷以及為何她和丈夫德桑提斯(Ron DeSantis)尚未將此經歷告訴他們的孩子。

現年43歲的凱西表示，「當時我們真的不知道會如何，我必須非常依賴他(德桑提斯)。我得接受六輪化療，做六週放射治療和動三場手術。我無法起身，無法做很多事；當我發現我抱不動我三歲孩子時，不得不對他撒謊，說媽媽手臂受傷，得為手臂問題回醫院。他們至今仍不知道我經歷過什麼。」

曾是電視製片人和艾美獎 獲獎電視節目主持人的凱西說，她從未告訴孩子自己與癌症 的抗爭，因為他們「還沒大到能真正理解這件事」。凱西讚揚德桑提斯在她抗癌時對孩子的照顧；「當我病到幾乎無法從浴室地板起身，面對孩子呼喚卻無能為力時，正在佛州為人民服務的他，也在我身邊，」凱西含淚道：「在我沒法接孩子時，他謙遜地辦到了；他是帶著愛做到的。找不到比他更好的丈夫了。」