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民調：美國人愛外國領袖勝過本國領袖 威廉王子居冠

編譯尤寶琪／綜合9日電
查理國王父子。(Getty Images)
查理國王父子。(Getty Images)

蓋洛普民調(Gallup)9日公布的最新調查顯示，多數美國民眾愛外國領導人勝過本國領袖，其中又以英國的威廉王子最受歡迎，最不受歡迎的公眾人物則是俄羅斯總統普亭，而美國則僅有第一夫人吉兒‧拜登、最高法院首席大法官羅伯茲獲正面評價。

極端兩黨化政治，讓美國政治領袖聲譽掃地，從總統拜登、共和黨籍眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)到司法部長加蘭德(Merrick Garland)，都獲得負面評價；第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)和最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)是這次民調中，在美國人心中唯二獲得正面評價的政治公眾人物。

第一夫人吉兒‧拜登。(美聯社)
第一夫人吉兒‧拜登。(美聯社)

民調數據顯示，美國在獨立近250年之後，似乎很懷念英國；英國威廉王子和國王查理三世在美國人之間獲得難得一見的一致喜愛，而且是跨黨派的愛戴；37%受訪者表示，對威廉王子抱持好感，65%的共和黨人和63%的民主黨人表示喜歡他；9%的受訪者對查理三世表示有好感，受到50%的共和黨人和49%的民主黨人的喜愛。

最高法院首席大法官羅伯茲獲正面評價。(取材自最高法院官網)
最高法院首席大法官羅伯茲獲正面評價。(取材自最高法院官網)

烏克蘭總統澤倫斯基則是排名第二，受到28%受訪人喜愛，以黨派來分的話，有一半共和黨人和高達75%民主黨人的喜愛，這差距也反映出共和黨內對援助烏克蘭抵制的增加；而名單上最不受歡迎的公眾人物則是俄羅斯總統普亭，有高達90%的受訪者對他持負面看法，這也是蓋洛普民調針對普亭所獲得有史以來最差的評價。

眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)則是處在身為新任國會領導人都很熟悉的「鮮為人知」處境，民調中15名公眾人物中最不為人知的人，37%的受訪者表示從未聽說過他或沒有任何意見。

但在共和黨人中，前總統川普最受喜愛，有83%受訪者表示有好感，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)則是獲得76%受訪者的喜愛，麥卡錫則是有67%共和黨人的喜愛；不過，麥卡錫在民主黨人中取得了20%受訪人的支持。

共和黨 民調 民主黨

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