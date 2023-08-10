15.8億兆彩頭獎 佛州1注獨中 彩券史上第3高、兆彩最高

佛州海王星海灘一家Publix雜貨店售出一張贏得15億8000萬元兆彩頭獎彩券。(美聯社)

史上最高金額的兆彩8日晚在佛羅里達州開出，單獨一張中獎。佛州 彩券局9日表示，位於佛州海王星海灘(Neptune Beach)一家Publix雜貨店售出了一張可以贏得15億8000萬元兆彩(Mega Millions)史上最高額頭獎彩券，結束了長達32次高潮起伏的開獎與期待。

8日晚上開出的兆彩中獎號碼是13、19、20、32、33，勁球 號碼是14。

佛州彩券局局長戴維斯(James F. Davis)表示，目前還不知道買下了那張中獎彩券的幸運兒是誰；中獎者有180天的時間向位於塔拉哈西(Tallahassee)的彩券當局出示彩券，領取獎金。

海王星海灘是佛州東北部大西洋沿岸眾多海濱社區之一，位於傑克遜維爾(Jacksonville)以東16哩處，居民只有7000多人。去年生效的佛州法律允許中獎金額逾25萬元的彩券中獎者在90天內保持匿名。兆彩中獎者須繳納聯邦稅，許多州還對彩券獎金徵稅，但佛州沒有州所得稅。

戴維斯告訴美聯社說：「中獎者可能會聯繫律師、財務顧問，以確保一切順利。畢竟，一旦成為贏家，就有機會改變許多人的人生。」

戴維斯還表示，他9日參加在愛荷華州舉行的「多州彩券協會」(Multi-State Lottery Association)會議，「一走進會議室，大家就開始鼓掌，這件事非常令人興奮」。

在兆彩8日開出中獎彩券之前，上次有人中到頭獎是4月18日，連續31次開獎都「槓龜」，獎金穩步增長，最終成為兆彩史上第一大獎金，也是美國彩券史上第三大獎金。

贏家可將中到的15億8000元分30期年金領取，但通常中獎者選擇一次性領取，8日頭獎一次全拿估計為7億8330萬元。

美國彩券史上前兩大獎金都是勁球(Powerball)彩券，中獎金額分別是2022年的20億4000萬元和2016年的15億9000萬元，中獎彩券都是在加州 出售。

贏得兆彩頭獎的機率為3億257萬5350分之一，獎券每張售價兩元，在全美45個州、華府和美屬維爾京群島銷售。