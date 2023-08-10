聯邦能源補助計畫經費不足 97%貧戶拿不到
今夏熱浪一波波襲來，氣溫飆至三位數時有所聞，人們必須大吹冷氣、電風扇，電費大增，偏偏政府「低收入家庭能源補助計畫」(Low Income Home Energy Assistance Program, LIHEAP)經費不足，窮困人家捉襟見肘。
阿肯色州57歲婦人鮑比‧博伊德(Bobbie Boyd)和15歲孫子同住，為避免大熱天哮喘發作，全天開冷氣，電費暴增至約240元，每月固定收入才882元，自己只好日食一餐，而且停付車險、省略醫療看診。
許多人和博伊德一樣窮困，在納涼避暑與支付高電費間掙扎。拜登政府投入數十億元推行LIHEAP，但經費不足，僅少數低收入戶得到幫助。
根據聯邦數據，全美將近3000萬家庭窮困並有資格接受能源補助，收到補助金的不到3%；糧食券(food stamps)比補助比率則超過80%。
負責監管LIHEAP的聯邦衛生部(Department of Health and Human Services)稱，補助比率偏低主因多數州聯邦款項年年用盡，有些州甚至完全未提供補助。
全美最熱的亞利桑納州有65萬低收入家庭符合能源補助，僅約1萬1600戶得到補助。
亞利桑納州電力公司依規定不得在最熱月份對用戶斷電，但根據Energy Justice Lab，去年將近300萬人因未繳電費被斷電，其中三分之一發生在最熱月份，潛藏致命風險。
最貧困家庭及少數民族社區仍未使用空調，即使安裝空調，卻因住房老舊、絕緣性差，空調運轉效益不佳而電費更高，這樣的家庭平均每平均呎電費比全美平均高出20分。
政府對低收入家庭提供補助，解決住屋絕緣性差的問題，全美近4000萬低收入家庭符合資格，僅約3萬5000戶得到補助。
民間非營利機構如救世軍(The Salvation Army)、天主教慈善機構(Catholic Charities)提供能源金融援助。鳳凰城外一位奶奶扶養兩個孫女過去使用LIHEAP付電費，後來有幾個月無家可歸，今年未申請政府補助，轉而向天主教慈善機構求緩，支付6月份314元電費。
上一則
90高齡參議員范士丹家中跌倒 送醫無大礙
下一則
FB留言