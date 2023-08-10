聯邦能源補助計畫經費不足 97%貧戶拿不到

全美最熱的亞利桑納州有65萬低收入家庭符合能源補助，僅約1萬1600戶得到補助。圖為一對母子在熱浪期間入住亞利桑納州土桑市一處救世軍的消暑中心。(美聯社)

今夏熱浪一波波襲來，氣溫飆至三位數時有所聞，人們必須大吹冷氣、電風扇，電費大增，偏偏政府「低收入 家庭能源補助計畫」(Low Income Home Energy Assistance Program, LIHEAP)經費不足，窮困人家捉襟見肘。

阿肯色州57歲婦人鮑比‧博伊德(Bobbie Boyd)和15歲孫子同住，為避免大熱天哮喘發作，全天開冷氣，電費暴增至約240元，每月固定收入才882元，自己只好日食一餐，而且停付車險、省略醫療看診。

許多人和博伊德一樣窮困，在納涼避暑與支付高電費間掙扎。拜登 政府投入數十億元推行LIHEAP，但經費不足，僅少數低收入戶得到幫助。

根據聯邦數據，全美將近3000萬家庭窮困並有資格接受能源補助，收到補助金的不到3%；糧食券(food stamps)比補助比率則超過80%。

負責監管LIHEAP的聯邦衛生部(Department of Health and Human Services)稱，補助比率偏低主因多數州聯邦款項年年用盡，有些州甚至完全未提供補助。

全美最熱的亞利桑納州 有65萬低收入家庭符合能源補助，僅約1萬1600戶得到補助。

亞利桑納州電力公司依規定不得在最熱月份對用戶斷電，但根據Energy Justice Lab，去年將近300萬人因未繳電費被斷電，其中三分之一發生在最熱月份，潛藏致命風險。

最貧困家庭及少數民族社區仍未使用空調，即使安裝空調，卻因住房老舊、絕緣性差，空調運轉效益不佳而電費更高，這樣的家庭平均每平均呎電費比全美平均高出20分。

政府對低收入家庭提供補助，解決住屋絕緣性差的問題，全美近4000萬低收入家庭符合資格，僅約3萬5000戶得到補助。