房子被政府誤拆 還得自付6.8萬拆除費 屋主：抗爭到底

亞特蘭大市政府將拆除郵件誤寄到其他地址，導致男子房產被拆除。（示意圖／ingimage）

喬治亞州 一名男子因為政府失誤，原有的房產直接被「夷為平地」，他氣得向市政府索賠，沒想到卻反而被要求付6萬8000美元的「拆除費」。

據ODDITYCENTRAL報導，特里波狄斯（Everett Tripodis）住在喬治亞州亞特蘭大 市。他之前跟母親合資買下了一間百年老屋，原本打算要改造房子當作投資 ，沒想到都還沒開始裝修房子就被政府夷為平地。

原來亞特蘭大市政府認為該房產不適合居住，以郵件告知屋主將進行拆除，不過負責人員在寄信時卻誤填郵遞區號，把通知拆除的信件意外寄到2公里外的其他地址，因此房子就在特里波狄斯毫不知情的情況下被拆了。

特里波狄斯受訪時表示，某天早上他去到老屋現場，結果整棟房子已經「消失不見」，現場除了地上的塵土什麼也不剩。他向市政府索賠，不久後收到回信，原本以為承辦人員會向他道歉或給予賠償，但事實卻跟他想像的完全相反。

市政府不但拒絕賠償，還向特里波狄斯提出告訴。市政府文件指出，屋主必須全額負擔拆除費用和利息，才能「贖回」該房產的所有權，否則該地就會進行拍賣。

現在特里波狄斯的房產不但被拆光光，還面臨要支付6萬8000元拆除費的窘境，目前他已經向法院提出告訴，並表示「絕不讓市政府奪走屬於自己的東西」，要盡全力抗爭到底。

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