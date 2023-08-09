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警消緊急通報系統有中國零件 資安堪慮 國會議員要求比照華為排除

記者顏伶如／綜合報導
警消單位使用的部分通訊設備含有中國零件，引起國會議員對於資安疑慮的擔憂。(Getty Images)
警消單位使用的部分通訊設備含有中國零件，引起國會議員對於資安疑慮的擔憂。(Getty Images)

新聞周刊(Newsweek)8日報導，全美各地警察、消防單位、先遣急救員使用的FirstNet緊急通報系統中有中國製造的內部零件，恐存在資安疑慮，國會眾院策略競爭特別委員會(House Select Committee on Strategic Competition)共和黨籍主席蓋拉格與民主黨籍資深成員克利什納穆希聯名致函聯邦傳播委員會主席潔西卡‧羅森沃西爾(Jessica Rosenworcel)，要求採取行動。

蓋拉格(Mike Gallagher)對新聞周刊說，使用中國製造的電子聯結組件可能讓中國政府擁有可以潛入並破壞緊急應變裝置的後門；他說：「美國重大基礎建設必須獨立於中國共產黨技術之外，這只是常識。」FirstNet屬於聯邦機關第一反應網管理局(FirstNet Authority)管轄。

第一反應網管理局官員說，FirstNet系統確實使用了中國製造的電子聯結組件，但有定期檢測等安全防護措施。不過，資安專家與其他政府官員仍對資安風險不放心。

蓋拉格與克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)在7日發出的聯名信中要求聯邦傳委會(Federal Communications Commission，FCC)比照在美國5G基礎建設排除華為的作法，對FirstNet系統做出同樣規範。

報導指出，美國大動作對付中國知名廠商曾經引發軒然大波，但知名度較低的中國企業製造零件使用於具有高度敏感的裝置，媒體報導則相對較少，例如移遠通信( Quectel)。

工程師、前任外交官以及情報官員指出，電子聯結組件搜集的數據對中國情報單位來說猶如「金礦」，當美國發生全國危機或任何時刻，可以透過數以百萬計的裝置資料，掌握、分析最新狀況。

英國皇家聯合軍事研究所(Royal United Services Institute，RUSI)研究員、已退休英國外交官帕爾登(Charles Parton)說，假如有辦法把全美警察隨身攝影機(bodycam)都關閉，滑鼠一按就讓整個系統癱瘓，「中國就不必跟美國打仗了」。帕爾登說：「他們可能把整個系統關掉，這絕對是可以辦到的。」

資安 眾院 檢測

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