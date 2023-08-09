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佛州坦帕市長海島出遊 「釣到」古柯鹼 70磅市值110萬

編譯周芳苑／綜合8日電
佛州坦帕市長珍‧卡斯特上個月至佛羅里達島礁釣魚時，發現一袋重約70磅的古柯鹼，估計市值約110萬元。(邊境巡邏隊)
佛州坦帕市長珍‧卡斯特上個月至佛羅里達島礁釣魚時，發現一袋重約70磅的古柯鹼，估計市值約110萬元。(邊境巡邏隊)

佛羅里達州坦帕(Tampa)市長珍‧卡斯特(Jane Castor)上個月下旬和家人到佛羅里達島礁(Florida Keys)出遊釣魚時，憑著過去多年在警界服務的經驗，發現一個裝有70磅古柯鹼的包裹並馬上報警處理，估計市值約110萬元。

根據美國邊境巡邏隊(US Border Patrol)，裝有大批毒品的包裹7月23日在佛州馬拉松(Marathon)南方被發現。

7月下旬的一個周日，卡斯特一家人駕船出海釣魚，一個在大西洋上漂流的包裹引起他們注意；卡斯特市長的61歲姐姐先看到包裹，指著說：「嘿，看看那個！」當他們越來越靠近包裹時，市長自信滿滿推測說是古柯鹼。

邊境巡邏隊及門羅郡警長辦公室(Monroe County Sheriff's Office)稱，卡斯特市長發現並由家人將包裹拖到他們的船上後，她在智慧型手錶上記錄發現地點，聯繫警長辦公室報告這些毒品； 據悉，邁阿密邊境巡邏人員隨後扣押了毒品。

邊境巡邏隊表示，這個包裹裡有25大塊古柯鹼。

邊境巡隊邏隊官員霍夫納(Adam Hoffner)表示，十分感恩遊船社群持續支持，也感謝善心人士出手相助，報告發現的70磅古柯酸鹼，讓這些毒品得以被聯邦監管、避免流入街頭；他們鼓勵社區一旦發現可疑情況，馬上向地方當局報告。

卡斯特發現毒品的警覺性其來有自，出任坦帕市長之前，她在坦帕警察局服務了31年，以各種身分、角色為城市的幾乎每個社區提供服務。根據坦帕市府官方網站，2009年10月間，卡斯特成為坦帕市首位女性警察局長，任期六年，之前有八年從事與查緝毒品相關的工作。

毒品 釣魚 佛州

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