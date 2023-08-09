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華裔水兵魏金超當中國間諜 檢方指控受到母親鼓勵 法官令不得保釋

記者胡玉立／綜合報導
聯邦檢方8日公布資料顯示，被控向中國洩密的22歲水兵魏金超，可能因母親鼓勵他與中國情報官員合作，以便日後或許可在中國政府工作而洩密。圖為加州南區聯邦檢察官葛洛斯曼(中)日前宣布破獲這起間諜案。(美聯社)
聯邦檢方8日公布資料顯示，被控向中國洩密的22歲水兵魏金超，可能因母親鼓勵他與中國情報官員合作，以便日後或許可在中國政府工作而洩密。圖為加州南區聯邦檢察官葛洛斯曼(中)日前宣布破獲這起間諜案。(美聯社)

針對美國海軍爆發的華裔共諜案，檢方8日指稱，22歲派駐聖地亞哥艾薩克斯號航空母艦（USS Essex）的魏金超（Jinchao Wei，音譯）2日因間諜罪被捕，他母親曾鼓勵他與中國情報官員合作，說以後他或許可以在中國政府找到工作。中國情報官員告訴魏，中國政府願讓他母子倆飛往中國與他們會面；魏還上網搜尋過飛往中國航班。

助理檢察官謝潑德（Fred Sheppard）在聖地牙哥聯邦法院聽證會上提出前述指控，敦促法官勿釋放魏金超。法官已裁定魏金超繼續聯邦拘留，不得保釋。

司法部3日宣布逮捕兩名華裔海軍現役人員，指兩人分別收受中方資金，洩漏美軍機密敏感訊息給中國情報人員。其中，魏金超被控向中國提供戰時演習、海軍行動和關鍵技術材料等信息。26歲派駐洛杉磯北部文圖拉郡海軍基地的海軍士官趙文衡（音譯，Wenheng Zhao）涉收受1萬5000元賄賂，洩漏機敏軍事訊息給佯裝海洋經濟研究員的中國情報官員。魏金超和趙文衡均不認罪。

檢方表示，魏金超生於中國，一名中國情報官員去年2月首次與他聯繫，當時他正申請入籍美國公民，但他仍向對方提供艾塞克斯號和其他兩棲攻擊艦的武器系統和飛機詳細信息。

謝潑德8日告訴法庭，魏金超回家過聖誕節看望住在威斯康辛州的母親時，她知道兒子的安排，鼓勵他繼續幫中國情報官員，因為這可能可以讓他離開美軍後，在中共那裡找到工作。

謝潑德還說，該情報人員要魏金超購買電腦和電話來傳遞信息，若魏提供收據，中國政府會報銷費用。起訴書指稱，魏金超提供了多達50份手冊，其中包含有關海軍艦艇技術和機械數據及即將舉行的演習海軍陸戰隊人數和訓練詳細信息。

謝潑德指出，魏在金超過去一年內透過這些安排賺了1萬至1萬5000元。若罪名成立，可能面臨終身監禁。

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