76歲老翁拳毆87歲老翁致死 竟是這個原因

76歲的摩爾誤以為車子遭87歲的祖克碰撞，毆打被害人祖克並導致傷重死亡。(格倫維郡警方檔案)

佛羅里達州 一間鄉村俱樂部停車場發生汽車碰撞意外，一名76歲男子誤以為座車被另一位老人撞到，一怒之下，毆打87歲的被害人傷重死亡；警方全力追查，循線找到兇嫌，並以過失殺人罪逮捕，他最高將面臨30年有期徒刑。

根據報導，6月28日當天，76歲的摩爾(Robert Edward Moore Jr.)和妻子驅車來到格倫維郡(Glenview County)鄉村俱樂部(The Villages)餐廳享用晚餐，回到停車場，發現自己的座車被撞。

根據俱樂部向警方提交的報告：「當時一名身分不明的白人男性，走到事故地點，大叫一聲，搞什麼鬼，你撞到我的車子。」原來是俱樂部長期居民、高齡87歲的祖克(Dean William Zook)開車不小心碰撞另一輛汽車：「祖克坦承開車撞到別人，願意和對方交換車險 資料。」

根據警方資料顯示，「身分不明的男性隨即握緊拳頭，毆打被害人(祖克)下巴，並將他往後推倒。」當時身高6呎2吋、體重220磅的摩爾，不顧祖克年邁身軀，對他拳打腳踢，直到發現被撞的汽車並非自己座車才罷手。

警方獲報後，趕到現場發現祖克仍在停車場，但動手的兇嫌早已離去，祖克被送醫急救後，診斷為顱內出血，經過逾兩周搶救，病情持續惡化，於7月16日離世；由於隔天即是祖克88歲生日，家屬更悲慟萬分。

祖克被毆打致死，桑特郡(Sumter County)警方擴大追查，利用俱樂部監視器畫面，循線鎖定一名男子符合兇嫌特徵，並透過谷歌 (Google)搜索引擎，發現摩爾數月前在網路公布其「一桿進洞」(hole in one)照片，確認摩爾就是兇手，並將他逮捕歸案。

根據警方資料：「被告坦承知道被害人年齡較大，看起來很虛弱，但不認為對方已經87歲。」摩爾在繳交3萬元保釋金後，回家靜候出庭。

警方事後透露，摩爾駕駛的黑色凌志(Lexus)RX350和祖克當時撞到的汽車，幾乎一模一樣。