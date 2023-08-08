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霹靂神探、大法師導演 87歲佛瑞金病逝

編譯俞仲慈／綜合7日電
奧斯卡導演佛瑞金7日在洛杉磯病逝，享年87歲。圖為佛瑞金2013年在義大利舉行的第70屆威尼斯電影節上獲得金獅終身成就獎。(美聯社)
奧斯卡導演佛瑞金7日在洛杉磯病逝，享年87歲。圖為佛瑞金2013年在義大利舉行的第70屆威尼斯電影節上獲得金獅終身成就獎。(美聯社)

根據紐約時報報導，上世紀70年代，以經典警匪片「霹靂神探」(The French Connection)和恐怖片「大法師」(The Exorcist)，享譽影壇的奧斯卡導演佛瑞金(William Friedkin)7日在洛杉磯病逝，享年87歲，身後留下第四任妻子和兩個兒子。

佛瑞金妻子雪莉·蘭辛(Sherry Lansing)透露，佛瑞金死因是心臟衰竭和肺炎，而且去世前數周，最新電影作品「凱恩叛變軍事法庭」(The Caine Mutiny Court-Martial，暫譯)才剛剛上映。

佛瑞金1935年8月29日出生在芝加哥，因為觀賞奧森威爾斯(Orson Welles)經典作品「大國民」(Citizen Kane)而對電影產生興趣，高中畢業後，進入芝加哥地方電視台工作，從拍攝紀錄片和電視節目開始，進而展開導演生涯。

70年代，佛瑞金拍攝「霹靂神探」，成本不到200萬元，劇中主角駕駛偷來的汽車追逐一列火車的場面，仍是有史以來最佳汽車追逐場面。1971年上映，佳評如潮，在第44屆奧斯卡頒獎典禮，佛瑞金贏得最佳影片，最佳導演獎，男主角金哈克曼(Gene Hackman)也摘下影帝。

一年後，1973年又推出恐怖片「大法師」，該片改編自布拉蒂(William Peter Blatty)暢銷恐怖小說，講述一名12歲女孩被惡魔附身的故事。

該片經過特效處理，琳達布萊爾(Linda Blair,)飾演被惡魔附身的女孩，在驅魔過程中，頭部旋轉360度，面對鏡頭狂笑，令人毛骨悚然，成為恐怖片經典場面。1973年12月下旬上映，成為好萊塢至今最賣座電影之一，票房收入超過2億元(相當於現在13億元)，也是第一部獲得奧斯卡最佳影片提名的恐怖片。

可惜在「大法師」之後，佛瑞金後繼無力，影評人比斯金德(Peter Biskind)表示：「佛瑞金的矛盾處，在於他只拍出兩部真正優秀的電影，雖然也有其他有趣卻有瑕疵的作品，但光是這兩部電影就影響深遠。」

奧斯卡 芝加哥 紐約時報

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