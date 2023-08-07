熱浪帶動電影票房 民眾湧入戲院吹冷氣 電影院加開日間場次

今年夏季熱浪來襲，進電影院吹冷氣成為許多民眾消暑方式，就連片長三小時的電影「奧本海默」也沒嚇跑觀眾，票房扶搖直上。(美聯社)

今年夏季熱浪來襲，進電影院 吹冷氣成為許多民眾消暑方式，就連片長三小時的電影「奧本海默 」(Oppenheimer)也沒嚇跑觀眾，票房扶搖直上，許多電影院加開日間放映場次，以因應觀眾吹免費冷氣兼看電影的需求。

全球最大連鎖電影院AMC在6日公布1920年創立後、97年以來單周(7月21日至27日)最高票房收入，主要歸功於「奧本海默」和「芭比」(Barbie)選在同個周末首映，雙雙締造高票房，並受惠於炎熱氣候助攻。

位於加州中部的弗雷斯諾(Fresno)高溫達到三位數，當地Maya電影院的空調維持68至70華氏度，加上販售冷飲，吸引大批觀眾湧入，電影院助理經理托雷斯表示：「當觀眾走進電影院時，紛紛表達他們吹冷氣有多棒的感覺。」

根據統計，2023年截至7月30日的票房收入為58億元，相較於去年同期48億元，增長10億元，Boxoffice Pro首席分析師羅賓斯(Shawn Robbins)表示：「隨著7月、8月的到來，熱浪成為決定票房的關鍵因素。」

亞利桑納州 鳳凰城ReelTok播客主惠特摩爾(Tyler Whitmore)坦言：「在高溫115度的亞利桑納州，光從停車場走到電影院的時間，就讓人爆汗，還好奧本海默的片長有三小時。」

「爽：空調改變一切」(Cool：How Air Conditioning Changed Everything，暫譯)一書作者巴西爾(Salvatore Basile)表示，過去數十年來，電影院經常拿冷氣當廣告，吸引觀眾上門：「電影院總是敞開大門，讓路人感受冷氣帶來的涼意，然後買票進場。」

據了解，自20世紀20年代電影院出現空調後，五年內有3000家電影院陸續安裝空調，巴西爾表示：「在電影院安裝空調前，夏天原本是電影院的寒冬，如今夏天卻變成電影院旺季。」

亞利桑納州土桑市(Tucson)The Loft電影院6月舉辦12小時連看六部電影的馬拉松觀影活動，參加人數比往年來得多，電影院總監揚克(Jeff Yanc)直言：「因為可以在空調大樓裡待上12小時，真是太棒了。」