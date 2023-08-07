德州法官：醫師得「善意判斷」為孕婦墮胎

德州「生育權利中心」3月代表13名婦女，以及兩家婦科醫院提起訴訟，4日得到法官善意回應的判決。(美聯社)

德州 地方法官日前裁定，德州必須容許醫生出自「善意判斷」，為危及本人健康或生命的孕婦，或胎兒幾乎存活無望的案例，施行墮胎 手術；本判決試著釐清德州禁止墮胎法令中，因醫學 緣故而得以例外的條件，也回應婦女團體的興訟，她們雖遭遇醫療緊急狀況，仍不准墮胎。

紐約時報報導，2020年以民主黨人身分當選的潔西卡‧曼格倫(Jessica Mangrum)法官4日裁決，既釐清又擴大德州州法內容許的特別例外狀況。此外，判決暫時禁止州方官員起訴「善意判斷，且諮詢過孕婦」、決定醫學上有必要進行墮胎的醫生，直到全案判決定讞為止。

曼格倫法官在判決書中寫道，「德州禁止墮胎法中，有關醫學例外的範圍、執行州法的相關威脅，都有模糊不清，已造成立即的危害」給醫生們，而他們「別無選擇，只能擋住或拖延禁止墮胎法的條文」，給必須墮胎才能防止死亡或健康嚴重受損的女性。

13名女性表示，妊娠併發症造成她們健康的嚴重危害，可能還會喪命，卻被拒絕墮胎，因此提起訴訟，曼格倫法官對本案作出判決。

「生育權利中心」(CRR)3月代表13名婦女，以及兩家婦科醫院提起訴訟；原告援引她們的經歷為例，指出自從最高法院推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)以來，對女性造成「大災難式的傷害」。

生育權利中心執行長南西‧諾薩普(Nancy Northup)表示，曼格倫法官的判決，應能預防其他德州婦女不再遭受本案原告經歷的不可思議創傷。

自從「羅訴韋德案」2022年6月被最高院推翻後，雖說很多權益團體及墮胎醫療提供業者提出訴訟，但本案是尋求墮胎卻因州法遭拒的女性，所提出的第一起訴訟。