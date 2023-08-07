「芭比」上映3周 全球票房破10億 女導演葛莉塔‧潔薇寫歷史

「Barbie芭比」電影上映僅三周，全球票方已突破10億3000萬元，導演葛莉塔‧潔薇更寫下歷史，成為首位單獨執導10億票房大片的女性。(美聯社)

根據華納兄弟(Warner Bros.)官方估計，颳起粉紅旋風的電影「芭比 」(Barbie)上映僅三周，全球票房已突破10億3000萬元，導演葛莉塔‧潔薇(Greta Gerwig)更寫下歷史，成為首位單獨執導10億元票房大片的女性。

好萊塢歷史上僅28人寫下單獨執導電影票房突破10億元的紀錄，而且全為男性，葛莉塔潔薇將成為第29人，同時也是唯一的女性。

葛莉塔‧潔薇執導的「芭比」、諾蘭(Christopher Nolan)執導的新作「奧本海默」，兩部電影聯合上映共創「芭本海默」(Barbenheimer)熱潮，芭比的驚人表現似乎不令人意外，Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示：「我在這一行已30年，芭比和芭本海默現象前所未有且難以預見。」

德加拉貝迪安指出，歷史上只有約50部電影(未考慮通膨)達到10億元紀錄。

芭比在全球獲得成功受到全球某些最大電影市場票房銷售的激勵，包括英國、墨西哥、澳洲 ，根據追蹤網站Box Office Mojo的數據，自上映以來，芭比一直是這些市場每周末的票房冠軍。

儘管全球第二大電影市場中國過去幾年的放映限制增加，但芭比這次在中國也同樣取得佳績，洛杉磯加州大學 (UCLA)中國研究中心主任貝瑞(Michael Berry)指出，中國觀眾向來偏好「變形金剛」(Transformers)、「玩命關頭」(Fast and Furious)和漫威的超級英雄系列電影，芭比雖然如同變形金剛源自玩具，但卻不是伴隨中國民眾成長的角色，因此並不像在美國具備跨世代的吸引力，然而芭比在全世界仍非常受歡迎，是這部電影在全球獲得成功的堅實跳板。

BoxOffice首席分析師羅賓斯(Shawn Robbins)指出：「這部電影擁抱幾世代女性對該品牌的喜愛與厭惡，以及過去芭比經常有的象徵意義，推動了對話與交流」，這部電影利用不受國際邊界限制的性別角色與女性賦權的文化對話而大獲成功。