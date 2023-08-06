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32秒一輛…去年遭竊車輛破百萬 雪佛蘭皮卡居冠

編譯周芳苑／綜合5日電
國家保險犯罪局公布2022年被竊車款排行榜，雪佛蘭Silverado重型皮卡居冠。 (雪佛蘭官網)
國家保險犯罪局公布2022年被竊車款排行榜，雪佛蘭Silverado重型皮卡居冠。 (雪佛蘭官網)

國家保險犯罪局(The National Insurance Crime Bureau , NICB)最新公布2022年被竊車款排行榜，最常被偷的10款汽車都是暢銷車種，兩個不同品牌的客貨兩用皮卡(pickup)位居冠亞軍。

全美每年都有超過70萬輛車子被偷，但並非所有車子遭竊機率相同。

國家保險犯罪局針對聯邦犯罪數據進行分析，評估2022年有哪些款轎車和皮卡最常被偷，結果發現，雪佛蘭(Chevrolet)、福特(Ford)的大型皮卡在全國最常遭竊排行榜中分居第一、第二名。

福特F150系列皮卡。(福特官網)
福特F150系列皮卡。(福特官網)

竊賊瞄準雪佛蘭和福特皮卡並不令人訝異，因為這兩個車款配備及功能都屬一屬二。根據汽車愛好者及業內人士經常參考的汽車雜誌Car and Driver，福特F系列及雪佛蘭Silverado重型皮卡是去年最暢銷的兩個車款。

本田(Honda)的Civic及Accord兩款深受歡迎的轎車也是偷車族鍾愛目標，在被竊車款排行榜上分居第三、四名。

除此之外，NICB的2022年被竊車款排行榜第五至十名，依序則是：現代(Hyundai)Sonata、現代Elantra、起亞(Kia)Optima、豐田(Toyota)Camry、通用(GMC)Sierra系列大型皮卡、本田CR-V。

NICB表示，2022年通報的汽車失竊案較前一年增加7%；該局執行長格拉維(David J. Glawe)說，平均每32秒就有一輛車被偷，依此推估，去年應該有超過100萬輛汽車遭竊。

截至去年的最新已知數據顯示，聯邦調查局(FBI)估計2019因車輛失竊而造成的損失約64億元。

格拉維說，做好基本措施可有效預防車子被偷，首先，不要將貴重物品放在車內或者至少藏在看不到的地方， 其次是鎖好車門、確實將窗戶搖到頂，最後，不要將鑰匙留在車內。

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