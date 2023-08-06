警方被控執法過當 聖路易市賠償民眾490萬

2017年密蘇里州聖路易市民眾為抗議白人警察打死非裔男子卻被判無罪，舉行大規模抗議，卻遭過度武力驅散；市府已和民眾達成和解。(美聯社)

六年前密蘇里州 聖路易市因民眾抗議白人警察打死非裔 男子卻被判無罪，舉行大規模抗議，卻和警方爆發衝突。後來多名抗議人士提出集體訴訟，指控警方執法過當。今年稍早，市府和原告以490萬元達成和解；和解金於4日起開始發放。

作為和解協議的一部分，聖路易市府當局否認在該事件中有任何不當行為，但承諾補償每人2萬8000元至15萬元不等。84位在抗議過程中被捕而提訴的原告，已有部分人士收到支票 ；三位提起個人訴訟者也各自獲得8萬5000元和解金。

這起示威抗議事件的源頭，是聖路易市前警員斯托克利(Jason Stockley)在2011年12月20日開槍打死非裔史密斯(Anthony Lamar Smith)，被控犯下一級謀殺罪。密州法院2017年9月判決斯托克利無罪開釋，引發眾怒；逾百名人士9月17日聚集於在法院門外抗議。

市警局派出200名防暴警察趕到現場，包圍120多人，稱這些人未遵守驅散命令。部分人士指責警方過度使用武力和任意使用胡椒噴霧，連旁觀者也被波及。

聖路易市府因為2017年9月17日警方的行動，付出逾1000萬元代價；其中包括支付500萬元給非裔臥底警察霍爾(Luther Hall)，霍爾聲稱自己當晚被警方當成示威者而加以毆打。聖路易市府2021年另同意補償一名堪薩斯城電影製片人11萬5000元，對方聲稱他在抗議期間遭到毆打並被噴胡椒噴霧。

原告律師之一卡扎利(Javad Khazaeli)表示，本案拖延多年，其他類似城市都在一年半內完成整個審判過程，「人們因為害怕警察，決定搬離聖路易市。」

參與集體訟案的羅伯茨(Dekita Roberts)告訴聖路易郵報(St. Louis Post-Dispatch)，當她第一次接到市府和解電話時，還以為是詐騙。後來她收到了和解金支票，喜出望外。