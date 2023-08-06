警方被控執法過當 聖路易市賠償民眾490萬
六年前密蘇里州聖路易市因民眾抗議白人警察打死非裔男子卻被判無罪，舉行大規模抗議，卻和警方爆發衝突。後來多名抗議人士提出集體訴訟，指控警方執法過當。今年稍早，市府和原告以490萬元達成和解；和解金於4日起開始發放。
作為和解協議的一部分，聖路易市府當局否認在該事件中有任何不當行為，但承諾補償每人2萬8000元至15萬元不等。84位在抗議過程中被捕而提訴的原告，已有部分人士收到支票；三位提起個人訴訟者也各自獲得8萬5000元和解金。
這起示威抗議事件的源頭，是聖路易市前警員斯托克利(Jason Stockley)在2011年12月20日開槍打死非裔史密斯(Anthony Lamar Smith)，被控犯下一級謀殺罪。密州法院2017年9月判決斯托克利無罪開釋，引發眾怒；逾百名人士9月17日聚集於在法院門外抗議。
市警局派出200名防暴警察趕到現場，包圍120多人，稱這些人未遵守驅散命令。部分人士指責警方過度使用武力和任意使用胡椒噴霧，連旁觀者也被波及。
聖路易市府因為2017年9月17日警方的行動，付出逾1000萬元代價；其中包括支付500萬元給非裔臥底警察霍爾(Luther Hall)，霍爾聲稱自己當晚被警方當成示威者而加以毆打。聖路易市府2021年另同意補償一名堪薩斯城電影製片人11萬5000元，對方聲稱他在抗議期間遭到毆打並被噴胡椒噴霧。
原告律師之一卡扎利(Javad Khazaeli)表示，本案拖延多年，其他類似城市都在一年半內完成整個審判過程，「人們因為害怕警察，決定搬離聖路易市。」
參與集體訟案的羅伯茨(Dekita Roberts)告訴聖路易郵報(St. Louis Post-Dispatch)，當她第一次接到市府和解電話時，還以為是詐騙。後來她收到了和解金支票，喜出望外。
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