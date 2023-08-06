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FCC破獲史上最大電話詐騙案 重罰主謀3億元

記者胡玉立／綜合報導
聯邦通訊委員會宣布破獲一個大規模非法自動語音電話詐騙網路。圖為聯邦通訊委員會華府總部。(路透)
聯邦通訊委員會宣布破獲一個大規模非法自動語音電話詐騙網路。圖為聯邦通訊委員會華府總部。(路透)

聯邦通訊委員會(FCC)日前宣布破獲一個大規模非法自動語音電話詐騙網路；該詐騙網路近年來發出了數十億通汽車保修詐騙電話。FCC表示，這是該機構歷來破獲的最大宗詐騙網路案，當局決定對該網路處以創紀錄的3億元罰款。

FCC新聞稿指出，該網路遍布全球的非法營運行為違反美國電信法，光是2021年短短三個月內，就向超過5億個電話號碼發出逾50億次自動語音電話。

FCC指出，該網路違法行徑存在多年；自2018年以來，幕後操縱者利用大量空殼公司、別名和據稱受其控制的不肖電話供應商，試圖欺騙不知情的消費者為自用汽車購買劣質服務合同。主要指使者考克斯(Roy Melvin Cox Jr.)和瓊斯(Aaron Michael Jones)都是慣犯，他們已接獲法院命令不得從事電話行銷。

有關全案執法的轉折點出現去年7月，俄亥俄州檢察長約斯特(Dave Yost)對該網路提起訴訟，概述了詐騙行動和組織結構等許多細節。與此同時，FCC指示美國語音供應商，停止承載該網路使用之供應商所發出的電話內容。

第三方業者估計，幾周內，美國汽車保修垃圾電話數量因此減少了80%；FCC表示，此舉最終讓此類電話減少了99%。

俄亥俄州檢察長的提訴是州政府和聯邦機構聯合調查的結果；該調查同時凸顯了打擊非法自動電話浪潮的技術和政策愈來愈有效。

FCC表示，該單位與俄亥俄州官員之間類似的合作關係已推廣到其他46個州，哥倫比亞特區和關島、夏威夷州和新墨西哥州3日也加入了合作名單。

FCC主席羅森沃塞爾(Jessica Rosenworcel)聲明表示，目前由司法部負責收取該筆聯邦罰款，未來國會應授權FCC直接透過法院要求受罰者付款。

羅森沃塞爾說：「我們知道這些電話背後的騙子無情無義，我們會一直追捕一去，直到這些垃圾電話通通消失為止。」

俄亥俄州 詐騙 夏威夷州

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