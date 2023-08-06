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安全考量 稅務員不再突擊拜訪納稅人

記者顏伶如／綜合報導
國稅局基於保護稅務員的安全考量，宣布稅務員今後將不再突然拜訪納稅人住家。(美聯社)
國稅局基於保護稅務員的安全考量，宣布稅務員今後將不再突然拜訪納稅人住家。(美聯社)

國稅局(IRS)宣布，稅務員今後將不再突然拜訪納稅人住家。IRS這項政策改變是基於保護稅務員的安全考量，因為某些納稅人見到稅務員突然上門會顯得怒氣沖沖。

據統計，自1950年代以來，國稅局稅務員每年到數十萬納稅人住家敲門。新規上路後，稅務員只會在處理特殊案件時前往納稅人住家拜訪，估計每年只有數百例。

在過去，納稅人逾期未繳稅是稅務員登門拜訪的原因之一，今後國稅局將改為寄發通知函，信中說明如何與國稅局稅務人員預約時間。

國稅局局長沃菲爾(Danny Werfel)發表聲明說：「這麼做是對的，現在也是改變過去作法的正確時機。」他說：「我們擁有能夠成功地取得稅收的各種工具，不需要再讓這些突然造訪令人增加壓力。」

至於稅務員可能突然造訪的特殊案件，則包括國稅局懷疑逃漏稅的納稅人可能把錢藏在「政府查不到的地方」，因此出動稅務員準備扣押資產。

人身安全問題長久以來是稅務員最大困擾。30多年前，國稅局表示，每年發生稅務員遭到攻擊的案件多達數百例，稅務員是最容易遭受攻擊的聯邦執法部門員工。國稅局甚至允許稅務員為了保護自身安全可以使用假名。

去年國稅局預算擴增遭到共和黨反對之後，稅務員前往納稅人住家拜訪的人身安全風險引發更多憂慮。稅務員從來不曾配槍，但某些共和黨人士卻散布謠言，聲稱國稅局花費數十億元雇用數以千計的稅務員帶槍上門追討欠稅。

沃菲爾說，詐騙份子佯裝稅務員上門的手段，今後將更容易被識破。

國稅局也宣布將更新電腦系統，未來將透過人工智慧(AI)分析稅務數據。新系統將以更複雜的方式揪出稅務詐騙，不再像以往只是隨機查稅。

國稅局 共和黨 詐騙

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