發出「星際吶喊」 NASA跟「航海家2號」成功重建全部聯繫

美國太空總署（NASA）4日表示，藉由利用最高功率發射台送出「星際吶喊」校正「航海家2號」天線的方向後，他們跟這個遙遠的探測器已經成功重新建立全部的聯繫。（路透 / Abaca Press）

美國太空 總署（NASA ）4日表示，藉由利用最高功率發射台送出「星際吶喊」（Interstellar shout）校正「航海家2號」（Voyager 2）天線的方向後，他們跟這個遙遠的探測器已經成功重新建立全部的聯繫。

法新社跟Space.com報導，「航海家2號」於1977年發射升空以探索外行星，並且擔當人類前往更廣闊宇宙的信標，目前位置已經遠遠超出了太陽系，距離地球近200億公里。然而，管制人員7月21日發出一系列計畫好的指令時，卻誤導致天線偏離地球2度，損害了收發信號的能力，並且危及到「航海家2號」本身的任務。

NASA has succeeded in re-establishing full contact with Voyager 2 by using its highest-power transmitter to send an "interstellar shout" that righted the distant probe's antenna orientation, the space agency said https://t.co/5dHFt32rbD — AFP News Agency (@AFP) August 4, 2023

根據1日新聞，NASA噴射推進實驗室（JPL）航海家計畫經理達德（Suzanne Dodd）的團隊請深空網路（Deep Space Network）和無線電科學家小組幫忙，看能不能聽到「航海家2號」的音訊，「我們聽到從這艘太空船發出的『心跳』訊號」，顯示探測器「還活著，還能發揮功能，這讓我們欣喜若狂」。儘管專案小組接下來會傳送「把天線轉向地球」的指令，但達德當時也不諱言「成功機率很低」。

即使「航海家2號」無法收到新指令，但當初設計的指令包含了每年數度自動調整天線角度以朝向地球，下一次調整時間則是10月15日，但JPL在4日發布的任務更新宣布，NASA位於澳洲 坎培拉的深空網路設施能夠朝著星際空間發出指令，重新調整「航海家2號」，讓天線回到原處與指向地球。

達德向法新社表示，深空網路利用最高功率發射台送出指令（坎培拉設施的100仟瓦S波段通信鏈路），並且「定在天線追蹤經過期間的最佳狀況時送出，以最大限度提高太空飛行器接受指令的可能性」。

根據JPL的聲明，這個所謂的「星際吶喊」以光速需要18個半鐘頭才能到達「航海家2號」，任務控制人員必須等上37個小時，才能得知這個指令是否成功，結果也確實送達了。「航海家2號」於美東時間4日凌晨12時29分開始回報科學與遙測資料，「表明在正常運作，而且仍在預期的軌道上」。