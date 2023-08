發出「星際吶喊」 NASA跟「航海家2號」成功重建全部聯繫

美國太空 總署(NASA )4日表示,藉由利用最高功率發射台送出「星際吶喊」(Interstellar shout)校正「航海家2號」(Voyager 2)天線的方向後,他們跟這個遙遠的探測器已經成功重新建立全部的聯繫。

法新社跟Space.com報導,「航海家2號」於1977年發射升空以探索外行星,並且擔當人類前往更廣闊宇宙的信標,目前位置已經遠遠超出了太陽系,距離地球近200億公里。然而,管制人員7月21日發出一系列計畫好的指令時,卻誤導致天線偏離地球2度,損害了收發信號的能力,並且危及到「航海家2號」本身的任務。

NASA has succeeded in re-establishing full contact with Voyager 2 by using its highest-power transmitter to send an "interstellar shout" that righted the distant probe's antenna orientation, the space agency said https://t.co/5dHFt32rbD