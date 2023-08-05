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被控偽造研究數據 明星教授遭撤3篇論文 求償哈佛大學2500萬

中央社／羅馬4日專電
哈佛大學。（路透）
哈佛大學。（路透）

義媒報導，一名在美國知名學府哈佛大學任教的義籍教授吉諾被一學術部落格指控她操縱研究數據，哈佛大學也撤回至少三篇研究論文，該名教授認為遭受到誹謗，因而向哈佛大學求償2500萬美金。

「信使報」（Il Messaggero）今日報導，一名在美國知名學府哈佛大學（Harvard University）任教的義籍教授吉諾（Francesca Gino）被一學術部落格DataColada指控她操縱研究數據，而哈佛大學也撤回了其至少三篇研究論文，認為遭受到誹謗，因而向哈佛大學求償2500萬美金。

報導指出，此位被指控捏造數據的義籍教授曾是行為研究領域的超級明星，現在是哈佛大學收入最高的教授之一，年收入超過100萬美元。吉諾在被捲入學術醜聞後的首次公開聲明中說道：「我想非常明確地表示，我從來沒有偽造過數據，也沒有任何不正確的行為」。

報導指出，吉諾在談到該學術部落格三名研究人員的指控時說：「儘管他們聲稱自己代表了卓越，但他們卻是完全基於令人難以置信的推論、假設和跳躍式邏輯而得出了令人震驚的結論」。

她補充說：「他們製造並延續了關於我的道德和誠信的錯誤敘述，這對我的朋友、同事、共同工作者，最重要的是我的家人產生了毀滅性的影響」。

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