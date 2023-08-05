被控偽造研究數據 明星教授遭撤3篇論文 求償哈佛大學2500萬

哈佛大學。（路透）

義媒報導，一名在美國知名學府哈佛大學 任教的義籍教授吉諾被一學術部落格指控她操縱研究數據，哈佛大學也撤回至少三篇研究論文，該名教授認為遭受到誹謗，因而向哈佛大學求償2500萬美金。

「信使報」（Il Messaggero）今日報導，一名在美國知名學府哈佛大學（Harvard University）任教的義籍教授吉諾（Francesca Gino）被一學術部落格DataColada指控她操縱研究數據，而哈佛大學也撤回了其至少三篇研究論文，認為遭受到誹謗，因而向哈佛大學求償2500萬美金。

報導指出，此位被指控捏造數據的義籍教授曾是行為研究領域的超級明星，現在是哈佛大學收入最高的教授之一，年收入超過100萬美元。吉諾在被捲入學術醜聞後的首次公開聲明中說道：「我想非常明確地表示，我從來沒有偽造過數據，也沒有任何不正確的行為」。

報導指出，吉諾在談到該學術部落格三名研究人員的指控時說：「儘管他們聲稱自己代表了卓越，但他們卻是完全基於令人難以置信的推論、假設和跳躍式邏輯而得出了令人震驚的結論」。

她補充說：「他們製造並延續了關於我的道德和誠信的錯誤敘述，這對我的朋友、同事、共同工作者，最重要的是我的家人產生了毀滅性的影響」。