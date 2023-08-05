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網紅送贈品 曼哈頓數千人大騷亂 至少12傷、65人被捕

記者胡玉立／綜合報導
在社媒擁有超過千萬粉絲的網紅塞納特在紐約的宣傳活動4日下午失控，數千人在曼哈頓鬧區的聯合廣場發生騷亂。(美聯社)
在社媒擁有超過千萬粉絲的網紅塞納特在紐約的宣傳活動4日下午失控，數千人在曼哈頓鬧區的聯合廣場發生騷亂。(美聯社)

紐約市曼哈頓聯合廣場(Union Square)4日下午聚集數千人觀看一位網路直播名人發送贈品的宣傳活動，結果場面擁擠失控，一些青少年在街上奔跑、導致交通阻塞，有人爬上公園建物、有人爬上行駛中的車輛、從車上跌落，有人亂扔椅子、任意揮拳，最後大批警力出動，下午5時半左右警方重新控制局面之前，還有零星小規模衝突。

曼哈頓鬧區的聯合廣場發生騷亂，場面一片混亂。(美聯社)
曼哈頓鬧區的聯合廣場發生騷亂，場面一片混亂。(美聯社)

事件中至少12人受傷，紐約市警局逮捕了在現場鬧事和涉及打砸搶的65人，包括21歲網路直播名人塞納特(Kai Cenat)，他因被控引發暴亂，已被警方留置。

警方在現場逮捕涉嫌滋事者。(Getty Images)
警方在現場逮捕涉嫌滋事者。(Getty Images)

從電視畫面可看到有年輕人推倒路障，向警察投擲瓶子、花盆，警方將人按倒在地或沿路追趕。一些人雙方手被縛坐在人行道上，至少一名年輕人被兩名警察帶走。警察在街上排成一排，試圖引導人群，並以金屬路障將人群推開，用擴音器警告：「這次集會是非法的。命令你們解散。」

一些離開現場的年輕人表示，他們來這裡是想得到一台直播電腦和新的PlayStation遊戲機。

亂象發生後，警方重新部署警力，追捕鬧事者。(Getty Images)
亂象發生後，警方重新部署警力，追捕鬧事者。(Getty Images)

事件起於塞納特(Kai Cenat)在Instagram發布動態消息，說他下午4時將在公園發宣傳贈品。塞納特在Twitch平台擁有650萬粉絲，在YouTube擁有400萬訂閱者，總計299個YouTube影片瀏覽數逾2億7600萬次。

與朋友聞訊而來的19歲青年瓊斯(Skylark Jones) 告訴美聯社，他們到達現場時已擠滿了人，人群中有人扔瓶子，騷亂在塞納特出現前就發生了。「根本像是拍電影，」瓊斯說：「警察帶著防暴盾牌向人群衝來。」

一群青年破壞路邊車輛。(美聯社)
一群青年破壞路邊車輛。(美聯社)

塞納特在車上直播準備發送贈品時，注意到人群和警察，一度敦促大家「確保安全，在一切安全之前我們什麼都不會做」。最後他和隨行人員下車穿過興奮的人群，進入公園。

附近一家眼鏡店經理特雷萊(Carina Treile)關了店門表示，「以前也有人送免費贈品，從不曾像今天這樣混亂。」她還說，她一度聽到巨響，「真的有點可怕，尤其是在看到有人開始奔跑的時候」。

紐約市 YouTube 曼哈頓

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