80歲眾議員「人老心不老」 和孫女刺青慶生
高齡80歲的康乃狄克州聯邦眾議員羅莎‧迪勞洛(Rosa Delauro，民主黨)，向來以色彩繽紛的服裝和具設計感的髮型著稱，她日前被18歲的孫女說服一起去刺青，證明自己人老心不老。
迪勞洛7月31日發布聲明宣布，她兌現18歲孫女的生日願望，祖孫一起刺青，18歲是康州可以合法刺青的年齡。
迪勞洛表示，「她18歲生日，她想跟我一起刺青，所以我們就一起去了。她明年秋季要上大學了，這強化了我們的連結。」
迪勞洛的公關助理羅比拉德(Daniel Robillard)表示，迪勞洛的刺青由她自行設計，玫瑰外型正是她的名字羅莎(Rosa)，中間的字母D則代表她的姓氏，玫瑰左下方是設計過的義大利地圖外型，代表她父親的祖國。
迪勞洛並非美國國會第一位刺青的議員，賓州聯邦參議員費特曼(John Fetterman)身上共有九個刺青。
迪勞洛開玩笑說，這是她第一個刺青，但可能不是最後一個，「還有四個孫子未滿18歲，可以期待更多刺青」。
迪勞洛是民主黨元老級眾議員之一，1991年任職至今，目前擔任眾院勞工、衛生和公共服務，以及教育撥款小組委員會成員，監督聯邦投資教育、健康與職場的事務。
上一則
川普出庭喊「 悲傷的一天」 法院外兩派民眾聚集抗議
下一則
FB留言