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民團告拜登政府「庇護新規」 聯邦上訴法院准予實施

記者顏伶如／綜合報導
大批庇護申請者滯留墨西哥北部，透過CBP One手機程式向美國政府預約面談，形成危機。聯邦第九巡迴上訴法院3日裁定，拜登政府可以繼續實施庇護新規。(路透)
大批庇護申請者滯留墨西哥北部，透過CBP One手機程式向美國政府預約面談，形成危機。聯邦第九巡迴上訴法院3日裁定，拜登政府可以繼續實施庇護新規。(路透)

聯邦第九巡迴上訴法院3日裁定，拜登政府可以繼續實施今年5月推出的庇護新規。美聯社報導分析，上訴法院裁決讓拜登政府取得一大勝利，拜登政府先前表示，新規推出是為了配合維持美墨邊境秩序的整體考量。

庇護新規是在美國法典第42卷(Title 42)防疫遣返令結束後推出，使得經由墨西哥與其他國家非法入境美國的外籍人士，向美國申請庇護困難度大增，除非先向行經第三國申請保護，或者上網直接向美國提出申請。庇護新規定有豁免條款，新規並不適用於獨自旅行的兒童。

美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)等團體對庇護新規提告，指控新規讓移民滯留墨西哥北部，透過CBP One手機程式向美國政府預約面談，但等候期間卻面臨人身危險。

移民權益倡議團體指出，不管移民來自哪裡、透過何種方式入境美國，都應該獲准向美國申請庇護，拜登政府的手機預約程式是有問題的。

加州北區聯邦區域法院法官提加爾(Jon S. Tigar)7月25日將庇護新規擋下。提加爾裁決指出，庇護新規對外籍移民訂定某些限制，但國會並沒有如此規定，因此庇護規定並不合法，8月7日起必須停止實施。聯邦第九巡迴上訴法院裁決出爐，推翻了提加爾的裁決。

拜登政府則強調，庇護新規是整體移民政策裡的一個基礎環節，政策重點在於鼓勵民眾透過合法管道進入美國，非法入境者將面臨嚴重後果。拜登政府表示，如果新規不再實施，將出現「巨大傷害」。

拜登政府表示，由於訴訟未來幾周將持續進行，這段期間應該讓庇護新規恢復實施，以免出現「政策拉鋸」(policy whipsaw)，也就是國土安全部官員在沒有新規之下按舊章處理庇護申請，後來又因為拜登政府訴訟勝利而要恢復遵守庇護新規。

庇護 拜登 移民

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