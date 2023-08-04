電子控制器有起火風險 現代、起亞召回近9.2萬輛車

由於油壓泵的電子控制器有起火自燃風險，南韓現代汽車與子公司起亞汽車宣布召回在美國銷售的近9萬2000輛汽車；圖中這輛2023年份的Palisades豪華休旅車也在召回之列。(現代汽車官網)

南韓 現代汽車(Hyundai )與子公司起亞汽車(Kia)宣布召回在美國銷售的近9萬2000輛汽車，由於車子油壓泵的電子控制器(electronic controller)有過熱導致起火的風險，兩家公司呼籲車主盡速回原廠換修，並暫時將車子停在室外，遠離建築。

這批被召回的車輛包括現代汽車2023及2024年款Palisades豪華休旅 車，以及部分2023年出廠的Tucson、Sonata、Elantra、Kona轎車和休旅車；Kia召回的車款包括2023年式Soul及Sportage小型休旅車，以及部分2023和2024年款Seltos跨界休旅車。

現代與起亞汽車3日透過美國安全監管機構發布的文件表示，油壓泵裡一個電路板上的電容器(capacitor)疑似在製造過程中受到供應商損害，可能發生短路並增加火災風險。

起亞表示接獲六起零件熔化的通報，但未造成火災或受傷意外，現代證實有四起「熱相關事故」，但無人受傷。

現代汽車相關車主將於9月25日起陸續收到通知信函，前往當地現代經銷商更換故障零件；起亞汽車車主將於9月28日起開始收到通知。