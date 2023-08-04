後台夠硬…路州白警暴打非裔獲判無罪 其父也曾涉歧視

涉嫌毆打非裔機車騎士的路易斯安納州白人州警布朗。 (美聯社)

路易斯安納州陪審團2日裁定涉嫌毆打非裔 機車騎士鮑曼(Aaron Bowman)的白人州警布朗(Jacob Brown)無罪，儘管隨身攝影機拍下布朗用手電筒毆打鮑曼18下，導致他多處骨裂，但後台很硬的他仍躲過侵犯公民權的控訴。

美聯社報導，布朗(Jacob Brown)的案件在聯邦調查局(FBI)徹查路州一系列州警臨檢時毆打非裔男子的案件中浮現，此案陪審團的決定，挑戰檢察官 糾舉執法官員過度使用武力的能力。

此案在門羅市(Monroe)審理三天後，陪審團裁定布朗2019年毆打鮑曼，並未侵害鮑曼的民權；這起事件造成鮑曼顎骨與肋骨斷裂，頭骨也有裂痕。

33歲的布朗為自己採取「疼痛依從」(pain compliance)的策略辯護，若此案定罪，恐面臨十年的聯邦牢獄之災。

布朗的辯護律師沃勒森(Scott Wolleson)對陪審團的裁決結果感到欣慰，稱「陪審團的男女成員認可布朗等執法人員每天面臨的風險」。

鮑曼的律師海理(Ron Haley)則表示，無罪宣告「凸顯難以在聯邦法院舉證公民權利遭侵害」，而這起攻擊事件「已徹底改變」鮑曼的人生。

這一案件宣告州警無罪，適逢聯邦檢察官監督路州州警系列打人事件，包括2019年把被捕的非裔騎士格林(Ronald Greene)毆打致死，並徹查高層是否包庇傷害格林的多名同仁之際。

美聯社發現，在路州北部擔任巡警的布朗2015年至2021年任職期間，共涉入23起動粗事件，其中19件針對非裔。

布朗仍因暴力逮捕另一名非裔騎士而面臨該州指控，在這起案件中，他曾在同僚的聊天群組中寫道，「知道我們可以教訓那個年輕男子，令我窩心」。

布朗的父親鮑勃‧布朗(Bob Brown)是負責監督全州刑事調查的資深州警，他退休前曾任刑事調查部(Criminal Investigations Division)幕僚長，是該機構的第二把交椅。老布朗多年前以種族歧視 字眼稱呼非裔同事，且因在辦公室懸掛邦聯旗而挨批。

美聯社發出相關報導後，聯邦司法部去年已對路州州警察展開全面調查，至今尚未偵結。