兆彩歷來最高金額 12.5億頭獎4日開獎

兆彩樂透自4月18日以來便無人贏得頭彩，4日晚間開獎的頭彩上看12億5000萬元，締造兆彩歷來最高額頭獎紀錄之一。(Getty Images)

兆彩(Mega Millions)樂透自4月18日以來便無人贏得頭彩，4日晚間開獎的頭彩上看12億5000萬元，締造兆彩歷來最高額頭獎紀錄之一。

1日開獎的兆彩頭獎獎號為8、24、30、45、61，黃球12，獎金11億元，但結果還是沒人中獎；這是自從4月18日兆彩傳出頭獎以來，連續第29次無人中頭獎，那次頭獎獎金是兆彩史上第五次衝破十億元大關、兆彩歷來第四大高額頭獎。

兆彩頭獎持續落空，是運氣不佳與中獎機率低的組合，兆彩頭獎中獎機率僅3億260萬分之一，其他中獎機率高的小獎金額，從2元到100萬元不等。

4日開獎的兆彩頭獎若由一人獨得，12億5000萬元的獎金可分30期以年金方式支付，或一次全領估計6億2530萬元。

聯準會 (Fed)在17個月內加息11次基準利率 ，利率不斷上揚，讓30年分期領取的頭獎總獎金大幅增長，但過去幾乎所有頭獎得主都是選擇一次性支付；無論是哪種領獎方式，都要繳聯邦稅和州稅。

買兆彩的人愈多，潛在的3億260萬個號碼組合就愈多，但中獎機率不會改變，所以到底要抽多少次才會出現幸運者，主要還是看運氣。