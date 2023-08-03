兆彩歷來最高金額 12.5億頭獎4日開獎
兆彩(Mega Millions)樂透自4月18日以來便無人贏得頭彩，4日晚間開獎的頭彩上看12億5000萬元，締造兆彩歷來最高額頭獎紀錄之一。
1日開獎的兆彩頭獎獎號為8、24、30、45、61，黃球12，獎金11億元，但結果還是沒人中獎；這是自從4月18日兆彩傳出頭獎以來，連續第29次無人中頭獎，那次頭獎獎金是兆彩史上第五次衝破十億元大關、兆彩歷來第四大高額頭獎。
兆彩頭獎持續落空，是運氣不佳與中獎機率低的組合，兆彩頭獎中獎機率僅3億260萬分之一，其他中獎機率高的小獎金額，從2元到100萬元不等。
4日開獎的兆彩頭獎若由一人獨得，12億5000萬元的獎金可分30期以年金方式支付，或一次全領估計6億2530萬元。
聯準會(Fed)在17個月內加息11次基準利率，利率不斷上揚，讓30年分期領取的頭獎總獎金大幅增長，但過去幾乎所有頭獎得主都是選擇一次性支付；無論是哪種領獎方式，都要繳聯邦稅和州稅。
買兆彩的人愈多，潛在的3億260萬個號碼組合就愈多，但中獎機率不會改變，所以到底要抽多少次才會出現幸運者，主要還是看運氣。
兆彩目前在全國45州、哥倫比亞特區和美屬維京群島銷售。
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