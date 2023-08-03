中西部龍捲風帶遇難者 多因住活動屋

密西西比州一名婦女正在查看她被龍捲風夷為平地的活動屋，試圖搜尋還可使用的用品。(美聯社)

今年龍捲風 在中西部造成嚴重災情，其中又以居住在活動屋(mobile homes)及預製屋(manufactured homes)的民眾遭受死傷最為嚴重；本應該是人們的避風港，提供安全感的家，反成了殺手。

美聯社分析國家海洋暨大氣管理局(NOAA)數據發現，龍捲風在活動屋及預製屋集中地居造成的死傷最不成比例，自1996年以來，龍捲風造成815名居住在活動屋及預製屋的居民死亡，佔龍捲風侵襲時死於家中人數的53%；根據人口普查 局資料，全國只有不到6%人口是住在預製屋中。

NOAA數據顯示，今年迄今，有74人因龍捲風而喪命，其中至少有45人是死於某種形式的預製屋中；另外九人死於家中，其餘的人則是命喪於像是車內或其他地方。

雖然活動屋在龍捲風中的危險早已為人所知，並有方法可降低風險，但龍捲風侵襲時死於活動屋中的比例卻一直增加；部分原因在於，雖然聯邦住房規定嚴加要求活動屋標準，但僅適用於颶風 地區，像是佛州大部分地區以及沿海地區，這些卻並非是龍捲風經常襲擊的地帶，因此就沒有相類似的嚴格建築規定。如果要降低龍捲風侵襲所造成的死亡人數，加強龍捲風頻發地帶的活動屋之建築標準，就有必要。

預製屋業者則質疑所謂的不成比例死傷，堅稱建在1976年聯邦防颶風標準之前的結構為「活動屋」，之後的則稱為「預製屋」，並強調屋齡很重要。聯邦官員則統一稱這些結構為「預製住房」(manufactured housing)。

根據預製住房研究所(MHI)，美國800萬套預製屋中有70%是建於1976年之後，其中六成是在聯邦政府於1994年提高安全標準前所安裝的。

NOAA社會科學家克洛克麥克萊恩(Kim Klockow-McClain)指出，龍捲風來時，你只要躲在連接在地面上的結構中，就有很大的生存機率；但氣象學、災害和工程專家指出，預製屋即使遭遇最弱的龍捲風，也會在不應該造成大量人員死亡的情況下造成人員傷亡。