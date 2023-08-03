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亞馬遜虛擬診所 增加全國遠距視訊醫療就診服務

記者胡玉立／綜合報導
亞馬遜去年秋天推出「虛擬診所」醫療服務，1日宣布擴大服務項目，將在全美50州和華府增加「遠距視訊醫療就診」服務。(美聯社)
亞馬遜去年秋天推出「虛擬診所」醫療服務，1日宣布擴大服務項目，將在全美50州和華府增加「遠距視訊醫療就診」服務。(美聯社)

電子商務巨頭亞馬遜(Amazon)去年秋天推出「虛擬診所」醫療服務，1日宣布擴大服務項目，將在全美50州和華府增加「遠距視訊醫療就診」服務。客戶可透過亞馬遜官網或其應用程式全天候造訪虛擬診所；客戶可比較價格和回應時間，從多個選項裡選擇遠距醫療供應商。

亞馬遜虛擬診所並不接受保險，去年秋天成立時，專注於簡訊諮詢；未來簡訊諮詢服務在34個州仍然可用。亞馬遜表示，簡訊諮詢平均費用為35元，視訊就診費用為75元。比起沒有保險的人去找醫生當面問診費用可能超過100元，虛擬診所相對便宜些。

亞馬遜表示，其虛擬診所為30多種常見健康狀況提供醫療，其中包括鼻竇炎、痤瘡、新冠肺炎和胃酸逆流等等。診所還提供頭暈、季節性過敏、性健康問題(包括勃起功能障礙在內)等治療，以及節育和緊急避孕遠距問診服務。

幾年前，當新冠肺炎疫情來襲時，虛擬護理或遠距醫療迅速普及。它的便捷特性、可以很快向醫生諮詢或處理相對較小的健康問題，迄今仍然廣受歡迎。

亞馬遜醫療長阿約古(Nworah Ayogu)表示，成立虛擬診所的目的是在消除障礙，協助人們處理「日常保健問題」。

雖然虛擬就診可以擴大患者就醫機會，但部分醫生擔心，這麼做會導致護理分散，更不容易追蹤患者整體健康狀況。

亞馬遜除了虛擬醫療護理服務之外，還透過藥房業務銷售處方藥，並一直在住院護理方面建立影響力。今年稍早，亞馬遜以39億元收購會員制初級醫療保建提供商One Medical；該公司在20多個醫療保險市場擁有約81萬5000名客戶和214個醫療辦公室，同時提供面對面護理和虛擬就診。

亞馬遜 醫療保險 新冠肺炎

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