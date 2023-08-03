人為暖化高溫 逾65億人上月受影響

在佛州，民眾也只能利用陰天，海水溫度稍低的時候下水。(美聯社)

燃燒煤炭、石油 和天然氣造成的全球暖化 ，讓地球五分之四人口今年7月感受到比往年同月分更加炎熱，其中20多億人更是天天如此。

美聯社報導，非營利科學組織「氣候中央」2日發布研究報告說，全球81%人口或65億多人上個月至少有一天嚐到了「人為暖化」造成的高溫天氣。

「氣候中央」負責科學研究的副會長波興(Andrew Pershing)說，「幾乎每個地方的人，都體驗到氣候變遷 。」

該組織研究人員從全球4711個城市的7月天氣資料中，發現4091個留下氣候變遷的足跡。另有研究說，今年7月，是史上最熱的7月。

氣候中央說，煤炭、石油和天然瓦斯導致這4091個都市，在7月的31天當中，至少一天氣溫高於往年平均的概率高了兩倍。在美國，受氣候變遷影響最大的地方是佛羅里達州，全國則有2億4400萬人感受到氣候變遷造成超乎尋常的熱天氣。

全球則有20億人在這31天當中，每天都感覺比往年炎熱，分布範圍從沙烏地阿拉伯的麥加到宏都拉斯的聖彼得蘇拉(San Pedro Sula)。

報告指出，這31天當中，7月10日是最多人感受到氣候變遷導致極端燠熱的一天，有35億人領略到「人為氣候變遷」的厲害。但最熱的還不是那天，而是7日。

「氣候中央」報告未經同業評審，不符合科學界的黃金率，因為7月剛剛結束，不過研究團隊計算氣候變遷足跡的方法，很多研究單位都使用過，國家科學院也認可。美聯社請教兩位未參與本研究的氣候科學家，兩位都認為本研究可信。