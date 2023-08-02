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愛達荷醫師轉介赴外州墮胎 法官禁起訴：侵犯醫療人員言論自由

記者顏伶如／綜合報導
愛達荷州聯邦地區法官頒布臨時禁制令，禁止該州起訴轉介病患到外州墮胎的醫師。圖為維護婦女墮胎權者去年在該州波夕(Boise)抗議。(美聯社)
愛達荷州聯邦地區法官頒布臨時禁制令，禁止該州起訴轉介病患到外州墮胎的醫師。圖為維護婦女墮胎權者去年在該州波夕(Boise)抗議。(美聯社)

愛達荷州聯邦地區法院法官溫米爾(B. Lynn Winmill)731日下達臨時禁制令，禁止該州共和黨籍檢察長拉布拉多(Raul Labrador)起訴為病患轉介(referral)到外州墮胎的醫師；溫米爾在裁決書中寫道，愛州檢察官對醫師究責，明顯侵犯醫療人員的言論自由。

今年4月，「全國計畫生育委員會」(Planned Parenthood)與兩名醫師谷斯塔夫森(Caitlin Gustafson)、韋賀瑞契(Darin Weyhrich)對愛達荷州檢察長提告，溫米爾法官支持原告提出的論點。溫米爾在裁決書中指出，拉布拉多對愛州墮胎法的解讀，對醫療人員受到憲法第一修正案保障的言論自由造成寒蟬效應。

保護墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)去年被最高法院推翻後，愛達荷州墮胎法全面禁止墮胎，唯有曾向警方報案的亂倫、強暴案件或孕婦面臨生命危險時才能豁免；根據愛州法律，醫師協助墮胎將遭吊銷執照，面臨兩年到五年有期徒刑。

路透報導，對於州法條文裡「協助」(assists)一詞的界定，拉布拉多認為醫師為婦女轉介到外州墮胎，也包括在之內。

但溫米爾在長達60頁的裁決書中說，拉布拉多對於法條解釋過度延伸，在愛州墮胎法引發訴訟獲得解決前，禁止檢方對轉介病患到外州墮胎的醫師究責。

墮胎 愛達荷州 計畫生育

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