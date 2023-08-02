均溫102.7℉ 鳳凰城創全美城市單月最熱紀錄

鳳凰城在整個7月的日夜平均氣溫高達華氏102.7度。7月18日下午高達111度。(路透)

擁有逾500萬人口的鳳凰城(Phoenix)7月日夜平均氣溫高達華氏102.7度，創下全美城市有史以來單月最熱紀錄、以及最長連續31天超過110度等諸多紀錄。

亞歷桑那州氣候辦公室表示，此前美國城市單月平均最高溫 紀錄是1996年7月於亞歷桑納州哈瓦蘇湖市(Lake Havasu City)創下的102.2度。鳳凰城以0.5度「刷新紀錄」，超過全美任何氣象站的觀測讀數，只有荒涼的加州 死亡谷(Death Valley)比它高溫，而死亡谷被認為是世界最熱的地方。

鳳凰城過去一個月的白天平均最高溫度114.7度、夜間平均最低溫 度90.8度；如此高溫甫於7月31日緩解，結束了連續31天110度以上的破紀錄讀數。但預計本週稍晚炎熱天氣將再次出現；4日上午至6日已發布高溫預警，預計每日高溫將達111度至116度。國家氣象局警告，「重大熱風險」將加劇熱痙攣和熱衰竭的威脅，須預作防範，以免中暑 。

鳳凰城7月創下的破紀錄數量和超越幅度，相當驚人。溯自1895年8月的紀錄顯示，鳳凰城創下的單月平均最高氣溫102.7度，比2020年8月創下的99.1度紀錄高出3.6度，比歷來7月平均氣溫高出7.2度。它還創下6月30日到7月30日長達31天連續110度以上高溫紀錄；之前連續破110度高溫最長紀錄18天，發生在1974年6月。連續12天創下單日最高溫紀錄(其中7月19日、20日和25日氣溫達119度)等等。

自然因素和人為因素交錯，聯合推動了7月鳯凰城進入破紀錄領域。其中包括：

—自然變化。天氣的隨機性，讓部分月份比平均溫度更熱。

—人為造成氣候變化。人類活動導致溫室氣體濃度不斷上升，高溫事件的頻率、強度和持續時間明顯增加。

—城市熱島效應。人行道和混凝土表面比泥土、草地或森林樹冠更熱，導致熱量滯留，都市通常比周圍農村社區高溫，晚上尤其如此，對氣溫升高有顯著影響。