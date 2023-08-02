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「海拉細胞」被採集者毫不知情 非裔當事人後代求償成功

記者胡玉立／綜合報導
圖為提出控告求償的海瑞塔·拉克斯的後代與律師2021年10月步出巴爾的摩聯邦法院。(美聯社)
圖為提出控告求償的海瑞塔·拉克斯的後代與律師2021年10月步出巴爾的摩聯邦法院。(美聯社)

1951年，約翰霍普金斯醫院(Johns Hopkins Hospital)未經非裔女性患者海瑞塔·拉克斯(Henrietta Lacks)同意，在她臨死前採集了她的子宮頸癌腫瘤細胞，成功複製史上第一個人類細胞；此後「海拉(HeLa)細胞」被無限複製，成為現代醫學基石，甚至惠及新冠疫苗的開發，影響不可估量，但拉克斯家族從未獲得任何補償。

70多年後，代表拉克斯後代的民權律師克魯普(Benjamin Crump)宣布，他們2021年指控麻州賽默飛世爾生物科技公司 (Thermo Fisher Scientific) 從種族主義醫療體系不公利用拉克斯細胞牟利數十億元，全案7月31日已在巴爾的摩聯邦法院和解，細節不公開。

海拉細胞非常獨特，因為大多數細胞樣本自體內取出後不久就死亡，但海拉細胞卻在實驗室存活下來並茁壯成長，它們被稱為第一個「永生化」的人類細胞系，科學家可無限期培養她的細胞。

「海拉細胞」改變了人類醫療史，包括小兒麻痺症疫苗(polio vaccine)、基因圖譜、甚至新冠(COVID-19)疫苗的開發，都因此受惠。

2010年暢銷書「海瑞塔·拉克斯的不朽生命」(The Immortal Life of Henrietta Lacks) 作者斯克洛特 (Rebecca Skloot) 記錄了其中涉及的非凡科學知識和它對拉克斯一家的影響；訪談界天后歐普拉(Oprah Winfrey)曾在講述這個故事的HBO電影中飾演拉克斯的女兒。

拉克斯當年在約翰霍普金斯醫院的「有色人種病房」去世，享年31歲，後來被埋在一個沒有標記的墳墓裡。約翰霍普金斯大學表示，它從未出售過海拉細胞或從中獲利；但有許多公司透過使用這些細胞獲得專利。

拉克斯的後代子孫在訴狀中指稱，「拉克斯受到的治療和剝削，代表非裔在歷史上不幸的鬥爭經歷，美國醫學實驗史其實是醫學種族主義史。」

賽默飛世爾公司則辯稱，該案應被駁回，因為它的訴訟時效已過；但拉克斯家族律師表示，此說並不適用，因為該公司仍繼續從海拉細胞獲益。

醫學 疫苗 種族主義

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