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反佛州種族主義 非裔大學生兄弟會取消在奧蘭多辦年會

編譯盧炯燊／綜合1日電

美國歷史最悠久的非裔大學生兄弟會Alpha Phi Alpha表示，由於佛州州長德桑提斯政府對非裔採取有害、種族主義及漠不關心的政策，因此決定將原定在奧蘭多(Orlando)舉行的2025年兄弟會大會，改到其他地方舉行，但新地點未定。

Alpha Phi Alpha兄弟會指出，大會將有4000至6000人參加，會產生460萬元的經濟效益，換言之改到其他地點舉行是奧蘭多的損失。

全國有色人種協進會(NAACP)及多個民權組織今年初對佛州發出旅遊警示後，Alpha Phi Alpha 兄弟會籍考慮更改大會地點；有關警告指佛州新近通過的法律及政策，是公開敵視非裔、有色人種及非二元性別LGBTQ+群體。

兄弟會會長朗澤(Willis Lonzer)發聲明表示，作出這一決定的部分原因是佛州實施的新教育標準。該標準要求中學教師教導學生，給奴隸培養技能是讓他們得到個人利益。

朗澤在聲明又說，儘管舉行大會會議的地點遷離佛州，但 Alpha Phi Alpha 仍會支持佛州的會員，同時反對州長德桑提斯對非裔社區的持續攻擊。

州長新聞秘書兼州長辦公室主任雷德芬 (Jeremy Redfern)對兄弟會的決定拒絕置評。

當地媒體報導，由於佛州的政治氣候，至少有九個組織或協會，已取消在佛州奧蘭多及勞德岱堡(Fort Lauderdale)舉辦活動的計畫。

佛州 兄弟會 非裔

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