非法越界7月突暴增逾3成、13萬人 打臉拜登新移民政策

一群無證移民在美墨邊界偷渡上岸後，隨即被一名德州國民兵監控行動。(美聯社)

華盛頓郵報引述海關及邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，簡稱CBP )資料，7月在南部邊境地區非法入境人數比6月9萬9545人，激增三成，超過13萬人，嚴重打擊拜登政府的新移民政策。

CBP發言人沃特斯(Erin Waters)發表聲明表示：「自邊境新法生效以來，非法入境人數已經有所減少，而且遠低於美國法典第42卷(Title 42)有效期間的水準。」並強調：「我們對於入境人數的波動，保持警戒，因為我們知道偷渡集團持續散播假訊息誆騙弱勢族群。」

自5月12日起實施的新移民政策，除了放寬無證客入境人數，也對偷渡者採取逮捕、驅逐等懲處手段，因此非法入境人數急劇減少七成，而且新法規實施屆滿一個月，也就是6月，邊境逮捕的偷渡客 人數減少42%。

但最近數周，來自墨西哥、中美洲和非洲的大批移民，不畏白晝110華氏度高溫，穿越亞利桑納州南部沙漠，光是7月份，已有4萬人被捕，創下土桑(Tucson)地區15年來單月偷渡人數最多紀錄，讓CBP備感壓力。

根據CBP官員表示，偷渡集團將偷渡路徑轉移至亞利桑納州，因為知道CBP收容空間有限，因此無證客更有機會快速獲釋。

根據聯邦國土安全部7月公布資料，在美墨邊境透過手機CBP One應用程式(App)，得以合法入境的無證移民已多達5萬人，有助於減少邊境逮捕人數。

不過加州聯邦地方法官蒂嘉(Jon Tigar)7月25日做出推翻CBP庇護申請規定，因為根據聯邦法律，凡入境美國領土的任何人，無論採取任何途徑入境，皆有權申請人道主義庇護，該裁決定於8月8日生效。

CBP官員表示：「一旦庇護申請規定失效，日益減少的非法移民 人數，可能會出現蜂擁而至的偷渡潮，甚至超過法典42卷結束前的水準。」因此請求第九巡迴上訴法院撤銷蒂嘉法官的裁決，並強調拜登政府將不惜向聯邦最高法院提起上訴。