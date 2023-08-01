「喪屍毒品」賽拉嗪滲透美48州 過量致死大增

長期使用「賽拉嗪」，皮膚會出現嚴重潰爛。圖為費城一名護士(左)為一名毒品成癮者治療手臂傷口。(美聯社)

廉價且強效的動物用鎮靜劑「賽拉嗪」(xylazine，別稱tranq)正滲透全國的毒品 供應，這一新興毒品又被稱為「喪屍毒品」(zombie drug)，許多人使用後進入恍惚狀態，皮膚出現嚴重的潰爛傷口，宛如喪屍，若未治療，傷口可能壞死需要截肢；全國各地愈來愈多類鴉片藥物過量致死案例與賽拉嗪相關。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，費城 肯辛頓區(Kensington)的賽拉嗪危機尤其嚴重，該區被視為東北區最大的戶外毒品市場，費城超過90%的毒品樣本檢測出賽拉嗪。根據費城衛生局的數據，2021年費城通報1276例非故意用藥過量致死案件，創下新高紀錄，其中三分之一以上的死亡案例涉及賽拉嗪。費城以外的地區也發現愈來愈多賽拉嗪的蹤跡。

聯邦疾病防治中心(CDC)的數據顯示，2021年全美涉及賽拉嗪的用藥過量死亡案例高於2018年的35倍；2023年，聯邦緝毒署(DEA)在至少48個州發現賽拉嗪。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)僅批准賽拉嗪用於動物，但毒販將此鎮靜劑混入海洛因、古柯鹼、芬太尼等常見街頭毒品以增加利潤，賽拉嗪開始流入毒品供應鏈 。

擁有九家康復所的「野蠻姊妹復原計畫」(Savage Sisters Recovery)提供創傷治療、整體療法、瑜珈、踢拳道(kickboxing)、正念(mindfulness)研討會等活動，幫助毒品成癮者康復。

該組織的創辦人兼執行董事莎拉·勞瑞爾(Sarah Laurel)六年前曾對抗海洛因毒癮；她表示賽拉嗪最初進入供應鏈是為了延長使用者的快感，但「沒有人這樣要求，沒有人知道喪屍毒品被摻雜進供應鏈。」

因長期使用賽拉嗪，身體出現可怕傷口的成癮者表示他們無法擺脫無止盡的循環，停藥異常痛苦，使他們再度用藥尋求緩解。