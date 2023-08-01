演紅「皮威」 保羅魯本斯癌逝 享年70歲
喜劇演員保羅魯本斯(Paul Reubens)抗癌六年後，30日晚上去世，享年70歲。魯本斯在電影「皮威大冒險」(Pee-wee's Big Adventure)和電視節目「皮威劇場」(Pee-wee's Playhouse)飾演的角色皮威赫爾曼(Pee-wee Herman) ，是個穿著緊身灰色西裝、笑聲令人難忘、饒富赤子之心的成年人，在1980年代家喻戶曉，堪稱當時流行文化象徵。
魯本斯臨終前留下聲明，31日透過公關人員發表指出，「請接受我的歉意，我沒有公開我過去六年面臨的情況。我始終深深感受到朋友、粉絲和支持者強大的愛和尊重。我很愛你們所有人，為你們創作藝術，我樂在其中。」
1970年代末魯本斯加入洛杉磯即興樂隊The Groundlings，創作出舞台角色皮威。1981年「皮威赫爾曼秀」(Pee-wee Herman Show)在洛杉磯劇院首演，兒童日場或成人午夜場演出都大獲成功。幾年後推出形式類似的周六早晨電視劇「皮威劇場」；皮威住在一個狂野而古怪的家裡，訪客絡繹不絕。故事中，皮威暗自渴望飛翔，卻將精靈角色Jambi許諾實現的願望送給朋友。連續劇連播五季，榮獲22項艾美獎。
喜劇天王史蒂夫馬丁(Steve Martin)在魯本斯過世後，推文表示，「皮威實現了他飛翔的心願；感謝保羅魯本斯精彩絕倫的喜劇。」
1985年電影「皮威大冒險」將皮威帶到大銀幕，票房收入達4000萬元。1991年魯本斯在家鄉佛州薩拉索塔成人電影院發生不雅行為被捕，被處小額罰款，演藝生涯嚴重受影響，接下來十年主要扮演非皮威角色。2001年警方從魯本斯電腦和攝影收藏中沒收圖像，後以淫穢罪名結案，判三年緩刑。魯本斯在60多歲慢慢重新引入皮威，2010年改編百老匯「皮威赫爾曼秀」，並在2016年推出Netflix電影。
上一則
蓋洛普民調：美國人僅6成對美軍有信心 掉至20年最低
下一則
FB留言