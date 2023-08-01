演紅「皮威」 保羅魯本斯癌逝 享年70歲

喜劇演員保羅魯本斯30日晚上去世，享年70歲。保羅魯本斯在電影「皮威大冒險」和電視節目「皮威劇場」飾演皮威赫爾曼，成為家喻戶曉人物。(美聯社)

喜劇演員保羅魯本斯(Paul Reubens)抗癌六年後，30日晚上去世，享年70歲。魯本斯在電影「皮威大冒險」(Pee-wee's Big Adventure)和電視節目「皮威劇場 」(Pee-wee's Playhouse)飾演的角色皮威赫爾曼(Pee-wee Herman) ，是個穿著緊身灰色西裝、笑聲令人難忘、饒富赤子之心的成年人，在1980年代家喻戶曉，堪稱當時流行文化象徵。

魯本斯臨終前留下聲明，31日透過公關人員發表指出，「請接受我的歉意，我沒有公開我過去六年面臨的情況。我始終深深感受到朋友、粉絲和支持者強大的愛和尊重。我很愛你們所有人，為你們創作藝術，我樂在其中。」

1970年代末魯本斯加入洛杉磯 即興樂隊The Groundlings，創作出舞台角色皮威。1981年「皮威赫爾曼秀」(Pee-wee Herman Show)在洛杉磯劇院首演，兒童日場或成人午夜場演出都大獲成功。幾年後推出形式類似的周六早晨電視劇「皮威劇場」；皮威住在一個狂野而古怪的家裡，訪客絡繹不絕。故事中，皮威暗自渴望飛翔，卻將精靈角色Jambi許諾實現的願望送給朋友。連續劇連播五季，榮獲22項艾美獎 。

喜劇天王史蒂夫馬丁(Steve Martin)在魯本斯過世後，推文表示，「皮威實現了他飛翔的心願；感謝保羅魯本斯精彩絕倫的喜劇。」