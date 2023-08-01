殺2子、夫前妻 愛州婦判3無期刑不得假釋

殺害兩名子女和第五任丈夫前妻的洛莉·瓦洛·戴貝爾31日在愛達荷州被判三個無期徒刑，不得假釋。(美聯社)

愛達荷州 49歲女子洛莉·瓦洛·戴貝爾(Lori Vallow Daybell)因在2019年謀殺兩名7歲和16歲親生子女及第五任丈夫前妻，5月被判有罪後，31日法官判她三個無期徒刑，不得假釋；瓦洛戴貝爾的丈夫查德·戴貝爾(Chad Daybell)因同樣謀殺罪名，正等待審判。

這椿駭人聽聞案件在案發和審判期間，因涉及母親殺害子女和各種怪力亂神說詞，成為全球矚目焦點。

愛達荷州地區州法官博伊斯(Steven W. Boyce)31日在愛州弗里蒙特郡法院(Fremont County Courthouse)表示，找尋失蹤兒童、發現屍體乃至在法庭展示證據照片，讓執法人員和陪審員受到創傷，他自己也永遠無法將被殺兒童畫面從腦海中抹去。

博伊斯說，父母殺死自己孩子「確實是我能想像最震驚的事」。他還對瓦洛戴貝爾說：「我認為直到今天，你對你做的事和造成的心痛，毫無悔意。」

瓦洛戴貝爾在亞利桑納州 還面臨另外兩案，她被控與兄弟合謀殺害第四任丈夫查爾斯·瓦洛(Charles Vallow)、以及合謀殺害她侄女的前夫。查爾斯·瓦洛2019年被槍殺，瓦洛戴貝爾侄女的前夫在同年稍晚另一次槍殺案中倖存。

瓦洛戴貝爾判刑罪名是殺害她兩個孩子，7歲兒子約書亞‧瓦洛(Joshua Vallow)和16歲女兒泰莉·瑞安 (Tylee Ryan)，以及第五任丈夫前妻塔米·戴貝爾(Tammy Daybell)。

在宣判前，博伊斯聽取了瓦洛戴貝爾的陳述。她引用聖經關於人們不該互相評判的經文，並說她也對孩子和塔米·戴貝爾的死表示哀悼，但知道他們來世會在一起。她還聲稱，她死去孩子的靈魂以及她「永遠的朋友」塔米·戴貝爾的靈魂經常拜訪她。