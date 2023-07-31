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高溫成常態 熱死案例頻傳 空調變窮人救命必需品

編譯廖振堯／綜合30日電
科羅拉多州丹佛氣溫幾乎破百，68歲的加列戈斯家中沒有空調，只能用床墊遮住窗戶來隔熱，並睡在混凝土地下室裡。(美聯社)
科羅拉多州丹佛氣溫幾乎破百，68歲的加列戈斯家中沒有空調，只能用床墊遮住窗戶來隔熱，並睡在混凝土地下室裡。(美聯社)

今年夏季的熱浪不只更熱，且持續時間也長，各地氣溫屢創新高，造成數十人死亡。對最貧窮的民眾來說，空調已經不再是一項奢侈品，而是攸關生死的家電。

美聯社報導，鳳凰城連續多周氣溫超過華氏110度，有九人因為在室內沒有裝設空調或沒有開啟而被熱死。去年也有86起因為無法降溫而導致熱死在高溫室內環境中的案例。華盛頓大學研究高溫與健康的教授艾比(Kristie Ebi)解釋高溫會致死，一旦熱浪開始約24小時內就會出現死亡。

儘管已有數十億聯邦經費分配做電費和空調系統補貼，但專家表示這些資金通常只夠支持一小部分最脆弱的家庭，其他家庭仍然需要高昂的前期成本，如安裝集中式熱泵系統通常就得花上2萬5000元。

拜登總統上周已宣布抵禦酷熱的措施，強調會擴大低收入家庭能源補助計畫(LIHEAP)，該計畫通過各州提供資金，幫助較貧困的家庭支付水電費。克里夫蘭州立大學研究補貼的助理教授格拉夫(Michelle Graff)卻說，全國符合條件的人口當中只有約16%實際受益，近一半的州不提供夏季降溫的聯邦資金。

丹佛氣溫幾乎破百，68歲的居民加列戈斯(Ben Gallegos)打赤膊坐在門廊上，他家沒有空調，只能用床墊遮住窗戶來隔熱，並睡在混凝土地下室裡，患有肺病的他比正常人更易因高溫中暑甚至死亡。

有的州如俄勒岡州不允許房東全面禁止使用空調，但各州沒有法律強制要求房東裝設空調。「降低通膨法」撥出數十億元用於幫助家庭安裝節能空調的稅抵和退稅，但加列戈斯這樣不必納稅的人來說毫無用武之地。

貧民居住的地區通常也更熱，像加列戈斯居住的格洛布維爾(Globeville)郊區到處是大片瀝青和混凝土，像煎鍋一樣蓄熱。環境倡導組織「American Forests」稱，該區的地表溫度可能比丹佛較富裕的社區高約八度，因為富裕社區往往有植被幫助降溫。

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